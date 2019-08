Site extremista 8chan removido após massacre nos EUA

A firma de segurança cibernética norte-americana Cloudflare anunciou esta manhã que vai cancelar o serviço de mensagens online 8chan, que era seu cliente. O motivo? O site voltou a estar envolvido em polémica, já que o atirador norte-americano que matou 20 pessoas em El Paso, no Texas, usou o fórum de mensagens antes de partir para a loja Walmart e começar o tiroteio.

Julga-se que o atirador fez um post no 8chan com uma declaração de quatro páginas, onde chamou o ataque que iria fazer ao Walmart de “uma resposta à invasão hispânica do Texas”.

Entretanto, a polícia das Filipinas, onde o site 8chan está hospedado, explicou à Reuters que já estava a investigar o fórum, mas não deu detalhes sobre o que motivou o início do inquérito.

O suspeito foi oficialmente identificado como um homem branco de 21 anos de Allen, Texas, um subúrbio de Dallas a cerca de 1.046 km a leste de El Paso. O assassino expressou no 8chan apoio ao atirador que matou 51 pessoas em duas mesquitas em Christchurch, Nova Zelândia, em março.

O autor do ataque de Christchurch já tinha usado o 8chan para promover o massacre e o site, também conhecido como Infinitechan. O fórum é apelidado pelo Washington Post como uma “versão mais ilegal, libertária e ‘livre’ do 4chan”, o site protagonista na divulgação de fotos intímas roubadas a atrizes como Jennifer Lawrence.

“Acabamos de enviar um aviso de que estamos a encerrar o 8chan como um cliente efetivo à meia-noite de hoje, horário do Pacífico”, explicou o diretor-presidente da Cloudflare, Matthew Prince, num post no blog da empresa. “Com base em evidências que vimos, parece que ele (o atirador) fez posts no site imediatamente antes de começar o seu ataque aterrador”.

O blog de Prince acrescentou que, embora o 8chan não violasse a lei ao não moderar o conteúdo “repleto de ódio” colocado pelos utilizadores, “criou um ambiente que levou aos incidentes”.