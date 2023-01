SITESE e AHETA chegam a acordo para aumentos salariais na hotelaria do Algarve

© Gerardo Santos/Global Imagens

O Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Serviços (SITESE) anunciou esta segunda-feira que chegou a acordo com a Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) para aumentos salariais em média superiores a 14% para este ano.

"O SITESE e a AHETA chegaram a acordo nas tabelas salariais para 2023, para um aumento médio superior a 14%", indicou o sindicato num comunicado enviado à agência Lusa.

Para além da reposição do poder de compra, o documento, adianta a estrutura sindical, "constitui um ponto de viragem na abordagem que a associação empresarial vinha a fazer relativamente aos salários, vindo ao encontro do há muito preconizado pelo SITESE".

Os baixos salários praticados ao longo dos anos no setor hoteleiro estiveram na origem da "fuga de trabalhadores para outros setores com condições de trabalho mais favoráveis", salienta o sindicato.

"A crise de falta de mão-de-obra tornou absolutamente necessária a evolução significativa dos salários com o objetivo de tornar este setor mais apelativo aos trabalhadores e assim contribuir para a sua captação e retenção", aponta.

Assim, a estrutura sindical defende que o caminho agora iniciado entre as duas entidades "deverá ter continuidade nos anos vindouros, no sentido de dotar o Algarve de mão-de-obra em quantidade e qualidade".

Depois do acordo para aumentos salariais para este ano, o sindicato aponta como passo seguinte, a "negociação de um novo clausulado que seja mais um motivo de fixação dos trabalhadores no setor e na região do Algarve.