Siza: Turismo e sectores com mais quebras vão poder voltar a suspender contratos

O setor do turismo tem estado a falar a uma só voz no que diz respeito às medidas de apoio à manutenção do emprego: pedem um regresso do regime de lay-off simplificado. E, depois do primeiro-ministro já ter aberto a porta, Siza Vieira desvendou o plano: o regime de apoio à retoma progressiva, que sucedeu ao lay-off simplificado, vai ser flexibilizado.

“Quando formulámos as medidas de sucessão do lay-off contávamos com uma retoma que fosse mais intensa durante o verão. Neste momento, temos de reconhecer que isso não sucedeu e temos de ajudar de forma mais intensa, o esforço dos empresários para manterem o emprego que tão importante será para a retoma”, assinalou o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, durante a sua intervenção na V Cimeira do Turismo Português.

“Vamos rever o regime do apoio à retoma progressiva. O regime de apoio à retoma progressiva baseava-se na ideia de que os trabalhadores teriam alguma ocupação necessária em função de uma procura mais diminuta. Há setores, há empresas, com perdas muito significativas, onde a procura que justifique sequer a ocupação parcial não existe. O regime de apoio à retoma progressiva será flexibilizado para que aquelas empresas que têm as perdas mais significativas possam ter a redução total da sua capacidade de trabalho. Vamos também assegurar que para as empresas deste setor [turismo] o regime de isenção da TSU que vigorou no trimestre que agora termina se continua a aplicar”, acrescentou.

A crise económica que atualmente se vive foi gerada pela pandemia de covid-19. Os efeitos são sentidos em todos os setores de atividade – embora com diferentes níveis de intensidade – e à escala global. Os principais parceiros económicos nacionais estão assim também em crise. Não é possível prever quando é que a retoma da economia vai acontecer.

Esta tarde, Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo, admitiu que no próximo ano, o setor pode viver alguma recuperação, mas a retoma será apenas em 2022. Dada a incerteza que envolve toda a economia, Pedro Siza Vieira admite que o regime de apoio à retoma progressiva “que está previsto até ao final do ano e que agora será alterado, no sentido de um apoio muito mais significativo do Estado ao esforço financeiro das empresas terá que ser, muito provavelmente, prorrogado durante o próximo ano. O governo está preparado para o fazer em função da evolução da atividade económica, evolução da procura, teremos de ter capacidade de estender”.

Capital às empresas

A crise leva uma quebra da procura em vários setores de atividade, tendo reflexos na diminuição da carteira de encomendas das empresas que, por conseguinte, acaba por ter efeitos tanto na tesouraria das empresas como no emprego. Nesse sentido, o ministro da Economia assumiu que o Executivo está a “trabalhar, e esperamos poder trabalhar com o sistema financeiro, no sentido de encontrar soluções de capitalização para as empresas que lhes permita resolver problemas de balanço durante o próximo ano”.

E não há tempo a perder: “sabemos que essa situação tem de ser acautelada em tempo útil antes que surjam situações generalizadas de incumprimento”.