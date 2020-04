Siza Vieira. “Vamos ter dois a três anos para recuperar”

O ministro da Economia, Siza Vieira, esteve esta quarta-feira em entrevista na RTP 3, para falar da crise económica que o combate à covid-19 está a provocar, admitindo que, “se isto continuar como é expectável, vamos ter dois a três anos para recuperar”

Siza Vieira começou por referir que “a saída desta crise vai ter que ser mais rápida” quer a anterior crise de 2008, sublinhando que o remédio a aplicar agora terá também de ser diferente. “O FMI chegou a admitir que a receita na crise anterior foi errada” e “esta recessão, com esta intensidade, é comum a todos os países do mundo. O FMI já referiu que é uma recessão global.”

“Já chegou dinheiro às empresas”

Perante as críticas manifestadas ainda esta quarta-feira pela Confederação Empresarial Portuguesa (CIP) de que as empresas terão recebido até aqui “zero” dos milhões anunciados em linhas de crédito pelo governo, o ministro da Economia garantiu que já chegou dinheiro.

“Na linha de 400 milhões de euros já chegou dinheiro às empresas”, defendeu. O mesmo em relação à linha de 60 milhões de euros para apoiar as tesourarias do sector turístico, juntou.

Entretanto, nas novas linhas, autorizadas pela Comissão Europeia a 4 de abril, haverá já 430 milhões contratados, mas ainda não entregues. “Tanto quanto sei ainda não chegou dinheiro às empresas”, admitiu Pedro Siza Vieira.

O ministro assegurou ainda que “os bancos estão a aprovar em dois ou três dias” os pedidos de financiamento com garantias públicas e que os processos estão a ser agilizados.“Já tenho bancos que me dizem que entre a aprovação e a contratação é possível passar quatro dias e no dia seguinte haver a transferência”.

Quanto a alternativas a apoio a crédito, Siza Vieira defendeu que este tem sido o modelo adotado para as ajudas a nível europeu, e pôs de parte a possibilidade de haver ajudas sem reembolso. “Acho muito difícil. Não podemos pensar que podemos pagar todos os compromissos das empresas a fundo perdido e à custa do contribuinte. Despesa do estado agora são impostos amanhã”, argumentou.

As condições de financiamento das novas linhas de crédito incluem um período de carência de ano e meio, com o prazo para amortização a ir até aos seis anos. Os spreads estão agora limitados a entre 1% a 1,5%, havendo ainda uma comissão pela garantia no valor de 0,5% do financiamento. As garantias públicas cobrem até 90% do crédito.

