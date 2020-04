Siza Vieira disponível para apoiar iniciativas de esclarecimento a empresas

A Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP) tinha-o reclamado e viu nesta semana ganhar vida a criação de um gabinete de apoio às empresas, que junta CCIP e Ministério da Economia e Transição Digital, para ajudar nos processos de acesso às medidas extraordinárias lançadas pelo governo no âmbito da Covid-19.

Questionado pelo Dinheiro Vivo, o governo garante estar disponível para construir projetos semelhantes com outras associações que venham a mostrar disponibilidade e vontade de dar vida a projetos que também visem ajudar as empresas a melhor conhecer os apoios que vão sendo lançados e como podem aceder-lhes.

“O governo saúda a iniciativa (da Câmara de Comércio) e está a dar apoio informativo” a este gabinete, confirma fonte oficial da Economia, que acrescenta que o ministério liderado por Pedro Siza Vieira está disponível para também “dar apoio a outras iniciativas semelhantes, que se revelam tão importantes nesta fase”.

O gabinete da CCIP já está a funcionar desde ontem, prestando apoio e esclarecimento das dúvidas das empresas e reportando ao Ministério os resultados deste acompanhamento. “A aprovação por parte do Ministério da Economia da criação deste gabinete de crise permite estabelecer um canal privilegiado para as empresas esclarecerem dúvidas e tornar mais rápidas e eficazes as medias de apoio ao tecido empresarial português”, considerou Bruno Bobone, que lidera a associação de empresários. (Leia mais aqui)