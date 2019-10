Siza Vieira diz que haverá 10 mil milhões de investimento público em 4 anos

O ministro da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, afirmou hoje no parlamento, no debate do Programa de Governo, que haverá 10 mil milhões de euros para investimento público durante a legislatura.

“O investimento público, em várias áreas, crescerá a um ritmo superior a 10% ao ano durante a legislatura, atingindo um valor de 10.000 milhões de euros no quadro da legislatura”, afirmou Pedro Siza Vieira num discurso na Assembleia da República, em Lisboa.

A este montante “somar-se-ão mais de 3.000 milhões de euros de investimento privado nos portos e no reforço da capacidade aeroportuária em Lisboa e no Porto”, o que segundo o também ministro de Estado e número dois do Governo, “constituirá, por si só, um fator de crescimento da economia”.