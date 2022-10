Siza Vieira: Eletricidade renovável a preços baixos "atrairá novas indústrias para a Europa"

Siza Vieira, ex-ministro da Economia, foi um dos intervenientes na convenção da Euratex © Direitos Reservados

O solar fotovoltaico é hoje a fonte de eletricidade "mais barata" e, em países com muito sol como Portugal, Espanha, Itália ou Grécia, vai ser um fator de atração de indústrias de todo o mundo que se quererão aqui instalar para beneficiar de baixos custos energéticos, acredita o ex-ministro da Economia, Siza Vieira.

"Se compararmos os custos da eletricidade com os do gás natural vemos que são um claro incentivo para a produção própria de eletricidade. É um investimento que compensa e uma grande oportunidade", diz Siza Vieira que sublinha: "Sejamos honestos, isto vai ter impactos em toda a indústria europeia e vai trazer novos produtores industriais para a Europa".

O ex-ministro falava, esta amanhã, na 10º Convenção Europeia do Têxtil e Vestuário que está a decorrer no Porto, em simultâneo com o 24º Fórum da Indústria Têxtil Portuguesa, subordinados ao tema da sustentabilidade e da competitividade. E deixou uma mensagem de esperança e confiança no futuro do setor. "Todos os fabricantes de automóveis na Alemanha ou de químicos através da Europa estão a passar pelo mesmo choque [da crise energética] e estão totalmente em pânico, mas vocês já passaram por isso e estão bem preparados para enfrentar a situação", defende, lembrando que a têxtil e vestuário europeias foram submetidas, há 15 anos, com a liberalização do comércio mundial, "ao maior teste de stress a que qualquer indústria sofreu".

Os que sobreviveram, diz, estão hoje "já bem à frente em termos de eficiência, da capacidade de acrescentar valor e mesmo na incorporação de conhecimento e tecnologia" que qualquer outro setor. Além de que, enquanto há 15 anos, a estratégia europeia era a de comprar têxteis à China, hoje Bruxelas definiu 14 setores estratégicos na nova estratégia industrial para a Europa e a têxtil é um deles.

Assim, para Siza Vieira, o futuro será risonho para a fileira têxtil. "Terão de navegar por mares muito difíceis nos próximos meses e terão de confiar nos governos e outras entidades para vos ajudar a atravessar esse terreno acidentado, mas, no fim, as tendências [de mercado] ser-vos-ão benéficas", defendeu, lembrando que grande parte das novas gerações e em especial dos millennials e da geração z são consumidores que se preocupam já com a sustentabilidade. Um mercado que tende a crescer.

Além disso, relembrou à plateia de empresários e outros responsáveis do setor: "Vocês operam a indústria mais antiga do mundo, que existe desde que o homem começou a usar peles para se cobrir, e que vai continuar a existir enquanto formos humanos".

Mas há questões delicadas a ultrapassar, como a falta de trabalhadores. Para Pedro Siza Vieira a automação será "vital" para baixar de produção, atendendo à natural tendência de subida dos salários na Europa. Mas não só. Para o ex-ministro da Economia e da Digitalização, "é inevitável" que a Europa olhe de outra forma para a imigração, até por causa das alterações climáticas que vão tornar inabitáveis grandes áreas do planeta. "À medida que as alterações climáticas tornam as culturas inviáveis, assistiremos a um intensificar dos movimentos migratórios, que mais do que tentar impedir, devíamos tentar controlá-los. Até porque precisamos deles", argumenta Siza Vieira, sublinhando: "Tentar empurrá-los de volta [às suas terras] é tentar parar o vento com as mãos".