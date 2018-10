Siza Vieira garante que “investimento está a acelerar”

O ministro ministro Adjunto e da Economia garantiu esta manhã que o investimento está a “acelerar” e apresentou números. “Um terço do investimento público começou a ser executado no primeiro semestre e a tendência é que acelere no segundo semestre”, adiantou Pedro Siza Vieira.

Numa resposta ao deputado do Bloco de Esquerda, Heitor de Sousa, o ministro acrescentou que “já no final de setembro o investimento da administração central crescia 30% face ao período homólogo. Na ferrovia estamos a fazer um dos maiores investimentos de sempre e estamos a renovar a frota da CP, tal como do Metropolitano de Lisboa e Metro do Porto”, afirmou Siza Vieira

O deputado bloquista questionou o ministro sobre a execução do investimento público falando de “fracos números”. Heitor de Sousa referiu que do que estava orçamentado “apenas foram executados 17,2%.” Siza Vieira garantiu que o investimento estava a acelerar.

Adicional do ISP regressa ao debate

O ministro Ajunto e da Economia afirmou esta terça-feira que a manutenção das taxas do ISP para o gasóleo se justifica com o fato de já estar dentro da média europeia.

“A redução anunciada para a gasolina fica na media europeia e o preço do gasóleo já se encontra dentro da média”, defendeu Pedro Siza Vieira. Numa resposta ao deputado do CDS-PP, Nuno Magalhães, o ministro Adjunto e da Economia (MAE) lembrou ainda que “nos transportes de mercadorias temos o regime do gasóleo profissional” que permite às empresas a dedução desta despesa.

Siza Vieira foi novamente questionado pelo CDS sobre a receita esperada do imposto que aumenta no Orçamento do Estado para 2019 (OE 2019). O ministro Adjunto não respondeu à dúvida lançada pela bancada centrista.