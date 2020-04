Siza Vieira. “Há um risco de muitas empresas encerrarem este ano”

O ministro da Economia reconhece que a crise pandémica vai levar ao encerramento de muitas empresas que não vão resistir à recessão.

“Acho que há um risco sério de muitas empresas encerrarem este ano e temos que perceber que infelizmente faz parte da vida”, afirmou numa entrevista esta quarta-feira à RTP. Pedro Siza Vieira acrescentou que “muitas também encerrariam em qualquer caso”, dando o exemplo de “empresas que já estavam em dificuldades” e que não conseguirão aguentar o impacto desta crise.

O ministro da Economia e Transição Digital disse que ainda não há números sobre empresas que encerraram neste período, mas apontou o inquérito rápido do Instituto Nacional de Estatística e do Banco de Portugal que aponta para o encerramento de 2%/3% das empresas.

“Desse inquérito há 2% a 3% das empresas que já encerraram definitivamente e no setor do alojamento e restauração 7% já encerraram definitivamente”, lembrou o governante, indicando, contudo, que “todos os anos 15% das empresas portuguesas fecham. Temos uma elevada taxa de renovação, 15 fecham e 15 abrem”, frisou.

Estimativas do FMI para o desemprego sobreavaliadas

Questionado sobre as mais recentes previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre a taxa de desemprego (apontada para próximo de 14%), o ministro da Economia mostrou-se confiante de que essa cifra não será atingida e muito por causa do regime do lay-off simplificado.

“O FMI não está a contar com este mecanismo de lay-off”, explicou Siza Vieira. “O que eles [FMI] pensam é que isto vai afetar muitas empresas, mas como temos esta almofada que é o lay-off simplificado” e sem este mecanismo, “muitos trabalhadores que já estariam no desemprego”, estima o ministro.

“No início desta crise disse que o lay-off simplificado ia chegar a um milhão de trabalhadores e isso é bom”, lembrou o ministro, acrescentando que “a alternativa era termos 500 mil desempregados”, concluiu.