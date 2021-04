Siza Vieira: "Não estamos livres de outra pandemia"

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira © EPA/ANTONIO PEDRO SANTOS

A crise pandémica ou o navio encalhado no Canal de Suez ajudaram a ilustrar como é "frágil" a rede global em que assenta a economia europeia e é preciso tirar lições disso, diz o ministro da Economia. Pedro Siza Vieira quer que a Europa trabalhe "articuladamente" de modo a assegurar a sua autonomia estratégica.

Lembrando que a União Europeia construiu, nas últimas décadas, um nível de vida e de bem-estar para as suas populações "provavelmente inultrapassável na história da humanidade", Pedro Siza Vieira sublinha que este nível de "bem-estar e prosperidade partilhada" que corresponde ao modelo social europeu só é possível com uma economia "fortemente competitiva" e que beneficia de uma ordem comercial "aberta, sujeita a regras, e onde mercadorias e produtos podem livremente chegar aos mercados que deles carecem".

Mas para manter este nível de bem-estar tão elevado nas próximas décadas, são precisas "mudanças decididas e uma execução articulada de políticas públicas e de alinhamento com os atores privados", defende o governante, lembrando que, há um ano, no início da pandemia, a União Europeia se confrontou com a "dramática" falta de equipamentos de proteção individual e de medicamentos para tratar os seus doentes.

"Não estamos livres de outra pandemia. Esta estará controlada, já com o processo de vacinação, mas no futuro podemos ter outro tipo de disrupções semelhantes", alertou o ministro, lembrando que "coisas mais comezinhas" como um navio encalhado no canal de Suez ou a indisponibilidade temporária de contentores para transportar "bens críticos" para o funcionamento da indústria, como os semicondutores, "ilustram bem como é frágil toda esta rede global em que se apoia a economia europeia". E, por isso, num mundo que se pretende "aberto e global", a Europa tem de assegurar que as suas empresas e cidadãos "têm, a todo o momento, acesso a estes bens, matérias-primas e componentes críticas para o funcionamento da sociedade e das economias".

Para Siza Vieira, a Europa precisa de fazer um "mapeamento das suas fragilidades" e "trabalhar articuladamente" de modo a assegurar que "somos mais autónomos, mais resilientes, e que a nossa forma de viver e de trabalhar não fica afetada por coisas fora do nosso controlo". Tal deve ser feito de "forma aberta", investindo recursos públicos na "construção de bens mais inovadores" mas, também, no acompanhamento das empresas na sua adaptação à dupla transição verde e digital.

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital falava na sessão de abertura da conferência "Guia de Viagem a uma economia competitiva", que hoje decorre no Centro Cultural de Belém, integrada no programa da presidência portuguesa do Conselho da UE, e que pretende contribuir para a discussão da nova política industrial europeia e importância da reindustrialização.