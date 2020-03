Siza Vieira. “Aquilo que aprovámos hoje é muito poderoso”

O ministro da Economia afirmou que as medidas aprovadas esta quinta-feira no Conselho de Ministros são “muito poderosas” e um “ventilador” para as empresas.

“Aquilo que aprovámos é muito poderoso. Acho que as medidas são um ventilador para as empresas”, afirmou Pedro Siza Vieira em entrevista na SIC, dando o exemplo da moratória de seis meses para famílias e empresas e o regime simplificado de lay-off.

No caso da moratória bancária, em que “nos próximos seis meses as empresas deste país não vão ter que se preocupar em encontrar os fundos que usariam para pagar as suas obrigações perante os bancos, as suas obrigações de capital ou de juros”, assinalou o ministro.

Siza Vieira indicou que “muito mais importante foi o alargamento do regime simplificado do lay-off que não é mais do que um apoio extraordinário à manutenção do emprego”.

Em atualização