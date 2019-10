Siza Vieira pede às empresas que não se “acanhem” com incerteza

Pedro Siza Vieira, que irá continuar no próximo governo com a pasta da Economia e, agora também, da transição digital, quer que “nos próximos anos as empresas portuguesas não se acanhem com as perspetivas de incerteza” e avancem com investimento.

Na abertura do congresso da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), que decorre esta terça-feira no Centro de Congressos do Estoril, Siza Vieira elencou alguns desafios com os quais os negócios portugueses se irão deparar nos próximos tempos – como os da transição digital e os da descarbonização da economia – e que vão exigir investimento.

“Todos estes desafios vão impor às empresas a necessidade de fazer investimentos significativos na transformação dos seus processos, ao mesmo tempo que temos de continuar a repor o stock de capital que se foi degradando durante os anos da crise”, afirmou.

Aquele que será número dois do próximo governo, num sinal que é recebido como positivo entre as empresas, admitiu que o atual quadro de abrandamento das economias – inclusivamente, entre alguns dos principais parceiros comerciais de Portugal, na Europa – poderá arrastar decisões. Há, reconheceu, maior dependência dos mercados externos e incertezas políticas que afetam as perspetivas de negócio.

Ainda assim, insistiu.“Sabemos todos que se não fizermos agora os investimentos que esta nova realidade nos exige não vamos ter a capacidade de continuar a crescer, não vamos a ter a capacidade de continuar a ganhar quota de mercado, não vamos ter a capacidade de criar no nosso país uma economia e uma sociedade que encontre lugar para todos”.

Num congresso que irá também durante o dia de hoje discutir o futuro do trabalho e a necessidade de requalificar trabalhadores em resultado de tendências como as da automação, Siza Vieira referiu ainda a necessidade de apostar nos recursos formativos do país.