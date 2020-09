Siza Vieira: Plano de Recuperação e Resiliência é “oportunidade única”

Plano de Recuperação e Resiliência permitirá “concretizar as reformas que o país muito necessita”, designadamente apoiando o esforço de descarbonização da economia, diz o ministro da Economia

Os tempos são “difíceis”, com a situação sanitária e a incerteza económica geradas pela pandemia de covid-19 a obrigar a olhar para as necessidades “mais imediatas” das empresas e das famílias, mas não pode fazer esquecer as oportunidades que a transição energética e o combate às alterações climáticas encerra em si mesmo, defendeu o ministro do Estado, da Economia e da Transição Digital. Para além da reação imediata à crise, é preciso “preparar o país para construir verdadeiramente uma sociedade altamente desenvolvida, inclusiva e justa” diz Pedro Siza Vieira, sublinhando que o Plano de Recuperação e Resiliência, que está em preparação, constitui uma “oportunidade única” para “concretizar as reformas que o país muito necessita”.

Siza Vieira falava na sessão de encerramento dos trabalhos da manhã na conferência ‘Ação Climática – Desafios Estratégicos’, que decorre esta segunda-feira na Alfândega do Porto, e onde lembrou as “metas ambiciosas” definidas pelo executivo no seu Programa de Governo: chegar a 2030 com as exportações a valerem 60% do PIB e com as despesas de investigação e desenvolvimento tecnológico a pesarem 3% do produto interno bruto, sem esquecer a redução das emissões de gases com efeito de estufa. Um trajeto “muito exigente”, que exige que se continue a “reforçar as qualificações dos portugueses e do sistema científico e tecnológico”, bem como a ligação entre empresas e os centros de saber, de modo a atrair novas atividades, mas, sobretudo, acrescentando valor ao que já se faz. O objetivo é, a partir das nossas capacidades e competências atuais, “sermos capazes de criar mais complexidade no portfólio de produtos e serviços que vendemos, e sermos capazes de acrescentar valor aquilo em que já nos especializamos”, defende.

Um desafio “por si só já exigente”, mas que se conjunta com o do combate às alterações climáticas. “Temos que ser capazes de adaptar a nossa produção ao novo contexto climático, utilizando melhor a energia e reduzindo a intensidade carbónica dos nossos processos produtivos”, diz Siza Vieira, sublinhando que Portugal está “na linha da frente” deste combate.

O ministro reconhece que conciliar crescimento económico e de produtividade com a adaptação às novas condições climáticas exige investimentos, mas também encerra oportunidades, designadamente ao nível do desenvolvimento dos equipamentos, serviços e tecnologias que permitam às empresas adaptarem-se a este novo contexto e exigências. “E que são em si mesmo uma oportunidade muito significativa para podermos criar emprego qualificado e para sermos capazes de assegurar crescimento na cadeia de valor”, refere o governante.

Siza Vieira lembrou os apoios criados, especificamente, para resposta à emergência da covid-19, bem como o novo quadro comunitário da União Europeia, o quadro financeiro plurianual que se seguirá ao Portugal 2020, mas sublinha que será o Plano de Recuperação e Resiliência que permitirá “concretizar as reformas que o país muito necessita”, designadamente apoiando o esforço de descarbonização da economia, “permitindo às empresas atravessarem este processo de transformação sem prejuízo da sua competitividade”.