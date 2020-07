Siza Vieira. Portugal quer rever linhas gerais da política comercial europeia

O Governo português está apostado em fechar o acesso livre ao mercado interno europeu a todos os que não cumprem as mesmas regras a nível ambiental, social e laboral. A revisão das linhas gerais da política comercial da UE foi colocado por Portugal no programa do trio de presidências do Conselho da União Europeia, que integra com a Alemanha e a Eslovénia. “Temos defendido que a concorrência e os mercados abertos são importantes, mas que se devem fazer de acordo com regras iguais para todos e que, portanto, é necessário proteger o acesso ao mercado interno daqueles que não cumprem as mesmas regras”, disse, esta quarta-feira, o ministro da Estado, da Economia e da Transição Digital.

Siza Vieira, que falava na tomada de posse dos novos órgãos sociais da Associação Portugal do Calçado, APICCAPS, para o triénio 2020-2023, lembrou que a pandemia de covid-19 levou a Europa a “manifestar o desejo de recuperar a capacidade de produção de bens físicos”, mas que esse esforço de reindustrialização “também se joga na forma como formos capazes de sermos concorrenciais ao nível da nossa atividade industrial”.

Sobre a pandemia e a crise que está a gerar, o ministro reconhece que é um “momento particularmente difícil”. E se o primeiro ato da pandemia sobre as empresas “foi crítico, com encerramentos de atividade e quebra das exportações”, os meses que se seguem não serão mais fáceis, já que levará meses até a procura retome os seus níveis normais. “Vão ser meses muito difíceis, em que as empresas vão precisar de continuar a construir resiliência”, disse o ministro, prometendo uma “articulação o mais próxima possível” com as instituições públicas para a procura de soluções conjuntas.

Mas Portugal tem recursos que permitem às empresas “enfrentar com outra confiança” os desafios que têm pela frente. “A União Europeia, por uma vez, teve uma resposta para esta crise que está à altura da dimensão da mesma”, diz o ministro, sublinhando que o país tem à sua disposição, na próxima década, 60 mil milhões de euros provenientes da União Europeia, recursos que são “absolutamente inéditos em dimensão e em flexibilidade de utilização”, e que permitirão investir, “de forma estruturada e sempre articulada”, em áreas como a digitalização, os novos circuitos de comercialização, a sustentabilidade de processos, o investimento no futuro dos recursos humanos e da sua qualificação, e na internacionalização e desenvolvimento de novos mercados.

A terminar, Siza Vieira prometeu que o Governo estará “bem articulado” com o cluster do calçado. “Vamos estar a trabalhar no desenvolvimento dos planos estratégicos e se temos agora um período agora que parece uma espécie de um vale longo e profundo que toda a economia mundial está a atravessar, saírão desse vale com outa confiança no futuro e outros recursos para poderem investir na sua prosperidade de futuro aqueles que melhor estiverem articulados e que melhor tiverem construído, ao longo destes últimos anos, uma relação de confiança articular entre industriais, entre sectores e com a administração pública. É essa palavra de confiança que deixo neste momento”, salientou.