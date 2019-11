Siza Vieira: “Revolução digital ajuda a subir rendimento disponível”

Melhores condições de vida, mais rendimentos, salários mais altos. Uma revolução digital bem conduzida é capaz de operar milagres numa economia e Portugal só tem a ganhar com isso. Quem o garante é o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, que esta noite encerrou o Fórum de Gestores Portugueses, na Culturgest.

Além de acreditar que “a revolução digital vai ajudar a aumentar o rendimento disponível”, Siza Vieira destaca outros efeitos positivos desta evolução. Por exemplo, “vamos poder aliviar a fatura fiscal das classes médias”, sublinhando ser precisamente por essa camada da população portuguesa “que temos de fazer um esforço”.

Recordando o desenvolvimento do país nos últimos anos, Siza Vieira afirmou que foram “melhoradas as condições para atrair talento internacional e para atrair portugueses que haviam saído do país, alargou-se profissões e atividades graças ao regime de tributação não residencial” – que oferece uma com taxa única de 20% a 10 anos.

“Mais, temos de tratar melhor os nossos trabalhadores, temos de pagar melhor”, sublinhou o ministro, estabelecendo como prioridade aquilo a que mesmo os patrões têm classificado de “salário digno”.

“Quem entrou no mercado de trabalho em 2012 e 2013 zangou-se com o país e muitos saíram, mas agora são âncoras para trazer os amigos para cá. Temos de puxar pelo rendimento do trabalho”, concluiu.