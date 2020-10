Siza Vieira: “Vamos ter um orçamento anticíclico e expansionista”

Falando de imprevisibilidade, como vai funcionar a recuperação de IVA nos setores mais afetados? Vouchers são hipótese?

Estamos a desenhar uma solução que nos parece importante do ponto de vista do estímulo da procura interna. Temos setores muito afetados, como todos os ligados ao turismo e aos contactos interpessoais, e entendemos que é conveniente fazer um programa de estímulo a que os cidadãos se sintam tentados a fazer consumo nessas áreas. Faz sentido investir alguma despesa fiscal, prescindindo de receita, desde que sirva para induzir mais consumo.

O IRS?

O que estamos a trabalhar é a propósito do IVA, que o primeiro-ministro já anunciou: a ideia é que o IVA cobrado neste tipo de atividades possa ser recuperado pelos cidadãos e aplicado em posteriores aquisições dentro dos mesmos setores que estão definidos.

A ideia dos vouchers traduz-se aí, no fundo…

Vai ser interessante ver quando for finalmente anunciado.

E que outras medidas de política económica com impacto para a retoma podem ser adiantadas?

Temos duas preocupações essenciais. A primeira é ajudar as empresas, os trabalhadores, as famílias, a atravessar estes meses mais difíceis, com pouca atividade – estamos a entrar numa época baixa relativamente àquilo que é normalmente o turismo. Temos de criar condições para amortecer o impacto e todas as medidas que temos vindo a anunciar ao nível de moratórias bancárias, deferimento do pagamento de impostos, apoios à manutenção do emprego, apoios sociais extraordinários têm essa matéria. Depois temos estímulos à atividade económica. Ainda nesta semana anunciei dois, um que tem que ver com os descontos nos setores de turismo que estamos a comparticipar e na cultura; e um apoio à promoção de eventos e espetáculos complementando o Estado a receita perdida por causa das limitações à lotação das salas. No próximo ano teremos também no OE medidas de estímulo à procura que estamos ainda a desenhar mas vão ser importantes em dimensão, vão aumentar o rendimento disponível para as famílias. E também estamos a contar com um conjunto de medidas e ações já relacionadas com a utilização dos fundos europeus e que vamos tentar mobilizar o mais cedo possível, que será em si um estímulo à atividade.

Dou sempre o mesmo exemplo: temos de fazer reformas que a UE nos solicita em matéria, por exemplo, de transição climática. Uma dessas áreas, identificada há muito, tem que ver com eficiência energética dos edifícios. Nós perdemos muita energia para aquecer as casas ou para as arrefecer e um programa destinado a mudar as coberturas dos edifícios, janelas, etc. permite fazer essa reforma fundamental, mas também estimular de imediato atividade económica, criar emprego num conjunto de pequenas empresas dispersas pelo país que poderão ter aí uma oportunidade.

Fundos e plano de recuperação pressupõem que o país tem de cumprir algumas condições… Que tipo de condições devemos esperar? Não é uma certa austeridade que nos espera?

A austeridade, de todo; não é isso que está em causa. Aliás, vamos ter um orçamento que é anticíclico. Se estivéssemos a viver em austeridade o OE seria para subir impostos, cortar despesa, etc., acentuando a quebra da economia que resulta da recessão que estamos a ter. Pelo contrário, nós vamos ter um orçamento expansionista, anticíclico. Vai procurar combater o impacto negativo sobre a economia pelo facto de não termos exportações ou consumo. Aquilo que está ligado ao plano de recuperação e resiliência não são as condições macroeconómicas como tivemos no programa da troika, mas é sobretudo a forma como vamos aplicar recursos. A UE diz-nos que não podemos gastar como queremos, não temos linha aberta para aplicar este pacote de 15,3 mil milhões, que se traduz mais ou menos em 12,9 depois de deduzir uma série de matérias já pré alocadas para as regiões autónomas.

E então?

O que temos essencialmente é de aplicar parte dessas verbas a demonstrar que vamos assegurar a transição climática, financiar a transição digital, fazer reformas correspondentes às recomendações que a UE vem fazendo ano após ano. Que nos pede para investirmos na ferrovia, melhorar as acessibilidades aos portos e áreas industriais, para reduzir burocracia, para melhorar o sistema de justiça, para assegurar um conjunto de matérias que são reformas de que o país precisa para poder ter um crescimento mais sustentado a longo prazo. A grande vantagem de dispormos destes montantes nesta altura é que ao despendê-los os ao mesmo tempo vamos estar seguramente a estimular a economia, a dirigir procura para as empresas que vão assim poder também criar emprego para se capacitarem, para executar toda essa verba.

