SNS aumentou dívida aos fornecedores

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) aumentou a dívida aos fornecedores entre 2013 e 2019, apesar das várias injeções de capital, indica o Conselho de Finanças Públicas (CFP) numa análise às contas publicada ontem.

“Apesar das sucessivas injeções de capital (no total de 2188 milhões de euros para o período de 2013- 2019), mantém-se elevada a dívida a fornecedores que era de 1589 milhões de euros em 2019, um valor superior ao observado em 2014 (1574 milhões de euros). Ou seja, em sete anos, registou-se um acréscimo de 15 milhões de euros, representando uma subida de 1%.

Leia também: CFP aponta fragilidades na saúde, Temido diz que vai resolver

Mas não são apenas as dívidas, é o tempo que o estado demora a pagar. De acordo com a análise do CFP, 39 entidades (mais de 2/3 do total) apresentam um prazo médio de pagamentos superior a 60 dias, contrariando as disposições legais neste âmbito sobre os atrasos no pagamento por parte de entidades públicas prestadoras de cuidados de saúde”, lê-se no relatório, sendo que o prazo médio de pagamento foi de 113 dias em 2019.

Para os técnicos da entidade liderada por Nazaré Costa Cabral este aumento da dívida é um “efeito imediato dos défices do SNS, os quais representam um desequilíbrio económico persistente.

As fragilidades do SNS

Para o CFP, a pandemia de covid-19 colocou a nu as fragilidades do sistema. “A crise pandémica veio evidenciar a frágil capacitação do sistema de saúde no seu todo (e em especial do SNS), para responder a uma emergência de saúde pública sem colocar em causa a resposta às patologias e morbilidades associadas ao envelhecimento demográfico”, referem os técnicos, reconhecendo, no entanto, que “o SNS se soube adaptar às exigências da pandemia sem entrar em rutura”.

O relatório refere ainda que os sucessivos défices colocam questões sobre a sustentabilidade do SNS