SNS com défice abaixo do previsto em 2022 mas desequilíbrio económico continua

Manuel Pizarro, atual ministro da Saúde, e Marta Temido, ministra da Saúde entre outubro de 2018 e setembro de 2022, na foto. © Rodrigo Antunes/Lusa

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) apresentou em 2022 um défice mais reduzido do que o estimado. No entanto, as contas continuam a refletir um desequilíbrio económico. Esta é a principal conclusão do Conselho de Finanças Públicas (CFP) na análise ao desempenho do SNS, no último ano.

Segundo o CFP, o défice do SNS ficou pouco acima dos mil milhões de euros (1.066,6 milhões de euros), o que corresponde a "uma melhoria de 214 milhões de euros face a 2021". A estimativa inicial apontava para um défice de 1260,6 milhões.

A redução do défice explica-se pelo crescimento da receita acima do crescimento da despesa. Segundo o CFP, isso só aconteceu porque houve, em 2022, um aumento das transferências e subsídios correntes do Orçamento do Estado.

"Em 2022, contrariamente ao observado desde 2014, a variação da receita face ao ano anterior (+798 M€) foi superior ao crescimento da despesa (+584 M€), em resultado do aumento das transferências e subsídios correntes do Orçamento do Estado de 2022", revela o organismo liderado por Nazaré da Costa Cabral.

A análise do CFP visou os anos entre 2014 e 2022. Nesse período, o saldo orçamental do SNS "foi sempre negativo, registando um valor acumulado de 5231 milhões de euros negativos".

Não obstante a melhoria do défice, o CFP é perentório: "o SNS continua a enfrentar riscos e incertezas que condicionam o seu desempenho de curto e médio prazo, assim como a sua sustentabilidade futura".

Por exemplo, "o desequilíbrio económico do SNS continua refletir-se na dívida a fornecedores externos". No final de 2022, o SNS devia mais de 1,5 milhões de euros a fornecedores externos.

Acresce também que as sucessivas transferências e subsídios oriundos dos orçamentos do Estado não terem ainda permitido uma redução substancial da dívida.

"O montante de injeções de capital acumulado desde 2017 [no SNS], quando estas operações se tornaram mais representativas, supera os 4,5 mil milhões de euros, e tem sido, ainda assim, incapaz de contribuir para a redução estrutural da dívida do SNS, que apenas recuou 252 milhões de euros neste período", lê-se.

Isto acontece porque, de acordo com o CFP, as injeções de capital têm-se repercutido apenas na melhoria dos pagamentos em atraso, sendo que esses pagamentos correspondem "à dívida vencida há mais de 90 dias". Ainda assim, esses pagamentos encontram-se "numa trajetória descendente desde 2018".

O prazo médio do pagamento de uma conta por saldar no SNS ascendia a 109 dias, no final de 2022. No universo das empresas do setor empresarial do Estado que estão integradas no SNS o prazo médio era de 165 dias. Segundo o CFP, "apenas 21% das entidades do SNS apresentavam um prazo médio de pagamento inferior a 60 dias, no final de 2022".

Neste cenário, o CFP alerta para a existência de riscos que são "transversais ao plano assistencial e à execução orçamental".

Do lado assistencial, desde o número baixo de utentes inscritos em Unidades de Saúde Familiar ao "crescente número de utentes sem médico de família", registam-se constrangimentos na atividade dos cuidados primários. Na ótica do CFP, tudo fatores que "poderão pressionar os serviços de urgência e internamento, limitando o papel dos cuidados primários enquanto primeiro ponto de contacto com o SNS".

Do lado orçamental, o CFP anota a reduzida diversificação das fontes de financiamento do SNS. Ora, este fator torna o SNS pode fragilizar o SNS perante um "quadro em que o ritmo de crescimento da despesa pública em saúde tem sido superior ao da economia e em que as necessidades em saúde da população são crescentes".

Ora, somando a necessidade de garantir que o SNS cumpre o orçamento - sobretudo no controlo da despesa com pessoal e medicamentos -, o CFP alerta para a "necessidade de melhorias na eficácia" dos recursos que estão ao dispor do SNS e para o "reforço dos mecanismos de controlo e avaliação dos serviços e das equipas"

"A resposta a estes riscos implica: uma orçamentação ajustada à execução da despesa que obvie à orçamentação de um défice inicial e o posterior surgimento de desvios. Requer também adequados mecanismos e informação de gestão, incluindo uma contabilidade de gestão fiável e tempestiva, que permitam um controlo efetivado sistema; a utilização integral dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência, com concretização atempada das reformas e dos investimentos nele previstos, de forma a modernizar o SNS e a reformar a organização, a gestão e o funcionamento deste serviço público", argumenta o Conselho de Finanças Públicas.