SNS mantém listas de espera mas reduziu recurso a hospitais privados

O recurso do Serviço Nacional de Saúde (SNS) aos hospitais privados no combate às listas de espera reduziu-se 22,2% no ano passado, face ao período homólogo de 2021, revelou hoje o presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP), Óscar Gaspar. Os hospitais privados contabilizaram um crescimento de 6,9% no total de cirurgias, mas o número de cirurgias contratadas pelo SNS caiu 22,2%, no âmbito do Sistema Integrado de Gestão de listas de Inscritos para Cirurgia (SIGIC). No total, foram realizadas 11 562 cirurgias no contexto do SIGIC.

Relativamente a esta diminuição de utentes provenientes do serviço público, Óscar Gaspar confirmou que "os doentes não estão a chegar aos hospitais privados, mas isso é uma questão que tem de se colocar ao SNS".

Em conferência de imprensa para balanço da atividade dos hospitais privados em 2022, o presidente da APHP adiantou que os 129 hospitais privados em Portugal foram responsáveis por mais de 8 milhões de consultas, 1,347 milhões de episódios de urgência e 235,4 mil grandes e médias cirurgias.

Sobre meios complementares de diagnóstico, Óscar Gaspar salientou que foram realizadas 1 563 348 ecografias, mais 4%; 1 468 439 Raio-X; 595 529 tomografias computorizadas (TAC) e 400 338 ressonâncias magnéticas, um crescimento de 10% a 11% face ao mesmo período do ano anterior. Os privados tiveram em tratamento 14 379 doentes oncológicos.

"Este número para nós é bastante significativo. (...) O cancro é uma preocupação de todos e tem aumentado bastante no nosso país. Os hospitais privados têm avançado de diferenciação. A cada ano que passa estamos a fazer mais e atos mais diferenciados", observou Óscar Gaspar, apontando "um forte crescimento da atividade em 2022".

Retrato da Atividade dos privados na Saúde © Infografias: APHP

"Batemos o recorde em todas as áreas de acuidade. Nunca os hospitais privados tiveram tanta atividade e serviram tantos portugueses", disse, referindo que os privados "não estão a fazer concorrência ao SNS, mas a contribuir para um aumento da oferta de cuidados".

No balanço foi ainda adiantado que foram realizados 13 197 partos, o maior número registado após a pandemia.

Fazendo referência ao investimento em 2022, Gaspar afirmou que os privados investiram 142,4 milhões de euros em todo o país. "É um investimento muito abrangente. Em novos hospitais, novas clínicas, mas também em meios tecnológicos mais evoluídos. À data de 31 de dezembro de 2022, nós tínhamos 448 equipamentos de eco, 183 equipamentos de Raio-X, 86 equipamentos de TAC, 90 equipamentos de ressonância magnética", salientou, acrescentando que "representa um terço da capacidade instalada em Portugal" e "um crescimento muito significativo da atividade em 2022".

"Em termos de atos médicos temos mais de cerca de 8% de consultas externas, temos mais de cerca de 7% de cirurgias e temos este aumento enorme de 37% em termos das urgências. (...) Houve um plano de recuperação da atividade pós-covid", sublinhou.

Capacidade do privado na Saúde © Infografias: APHP

Partos no privado também crescem

O presidente da APHP reconhece também uma subida de 3,4% dos partos feitos no privado em 2022 (13 197 partos). "Nós estamos a crescer em número de partos desde 2019. Demos um salto significativo em 2020, de mais 10% [face ao período homólogo], com a covid."

Óscar Gaspar lembrou os problemas evidenciados em 2022 no Serviço Nacional de Saúde (SNS), com a falta de recursos humanos a obrigar ao funcionamento de maternidades em rotatividade, apontando para questões de cariz organizacional. "Nos últimos meses foram detetados uma série de problemas em alguns dos hospitais do SNS, em termos da especialidade obstetrícia, ginecologia e das maternidades. Aquilo que percebemos dos problemas do SNS é, desde logo, que há questões de organização, em relação às quais a direção executiva do SNS está a trabalhar e está implementar algumas medidas e está no sentido de os resolver. É também público que o SNS lançou um programa de investimentos", acrescentou.

Taxa de crescimento do privado na Saúde © Infografias: APHP

O ministro da Saúde disse hoje que não está previsto encerrar maternidades. Algumas maternidades funcionam em regime de rotatividade por falta de recursos humanos desde o Natal e ano novo.