Maioria dos portugueses não acredita que SNS esteja preparado para surto

A maioria dos portugueses (51%) não acredita que o Serviço Nacional de Saúde esteja preparado para responder a um grande aumento de infetados pelo novo coronavírus e apenas 40% têm alguma confiança nas autoridades para controlar eficazmente a propagação deste vírus.

Estas conclusões são o resultado de um estudo da Deco Proteste, realizado entre 5 e 9 de março e que teve como base um inquérito que foi respondido por 1006 pessoas. Segundo se conclui, os portugueses sentem-se minimamente informados sobre a pandemia. Em Lisboa, 37% dos inquiridos consideram-se bem informados e, no Porto, 35%. Já no restante país, são 32%

Grande parte dos portugueses inquiridos (quase 60%) acham adequada a comunicação que tem sido feita pelos órgãos do Governo sobre o assunto, mas um terço pensa que tem sido demasiado tranquilizadora, subestimando o problema. Os meios de comunicação é que não escapam às críticas: 62% classificam-nos alarmistas e apenas 31% avaliam a informação divulgada como adequada à dimensão do problema.

Sete em cada 10 inquiridos afirmam ter receio de ser contaminados, mas só 38% dizem seguir à risca as recomendações da Direção-Geral da Saúde. Os participantes com mais de 50 anos e maior nível de educação são os que afirmam seguir as indicações. Os homens entre os 29 e os 50 anos mostram-se os menos cuidadosos.

Pouco mais de metade (53%) dos portugueses alteraram alguns hábitos diários por receio da contaminação, como evitar zonas com muita gente, viagens e transportes públicos. Um em cada 10 inquiridos revelou ainda ter aumentado os stocks de comida e água em casa. No geral, os lisboetas tendem a adotar mais medidas preventivas.

Gastos desnecessários

A prevenção do surto não exige grandes custos, é suficiente lavar bem as mãos com água e sabão e o uso de máscara só é aconselhável para pessoas que já estejam infetadas e para quem delas cuida. No entanto, 38% dos portugueses juntam a compra de produtos para proteção, como desinfetantes para as mãos, máscaras e luvas, gastando uma média de 20 euros (7% indicaram ter gastado mais de 50 euros).

A maioria dos inquiridos está convencida de que a “crise do coronavírus” irá causar grandes danos na economia nacional. Já ao nível pessoal, 30% referem implicações na vida social e 27% indicam algum impacto negativo no orçamento familiar. Este deve-se, por exemplo, a perda de rendimentos ou ao cancelamento de viagens, eventos ou reservas de alojamento para férias sem reembolso.

LEIA AQUI TODA A COBERTURA SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS