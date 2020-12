Só agora foram atualizadas as pensões de acidentes de trabalho para 2020. Sobem 0,7%

Porto 18 / 08 / 2020 - Um ano após o Governo autorizar as obras do Hospital S. João, a pediatria continua com trabalhos de construção. ( Igor Martins / Global Imagens ) © Igor Martins / Global Imagens

As pensões de acidentes de trabalho para 2020 vão ser atualizadas em 0,7%, de acordo com a portaria publicada nesta sexta-feira em Diário da República.

As pensões por incapacidade permanente e por morte em resultado de acidentes de trabalho são atualizadas anualmente, por norma, no início do ano de acordo com média da inflação, excluindo habitação, do ano anterior e tendo em conta o crescimento da economia.

"Considerando que a média da taxa de crescimento médio anual do PIB nos últimos dois anos terminados no terceiro trimestre de 2019, foi de 2,35 %, a atualização das pensões de acidente de trabalho para o ano de 2020 corresponde ao valor da variação média do Índice de Preços no Consumidor (IPC), sem habitação, nos últimos 12 meses, disponível em dezembro de 2019, que foi de 0,24 %, acrescido de 20% da taxa de crescimento real do PIB, com o limite mínimo de 0,5 % acima do valor do IPC, sem habitação, arredondada até à primeira casa decimal, ou seja, uma taxa de atualização de 0,70 %", lê-se no diploma das Finanças e do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

O aumento agora determinado, tem efeito a 1 de janeiro deste ano, ou seja, os beneficiários desta prestação vão receber a pensão com retroativos ao início do ano.

Deputados já tinham questionado

Este atraso na publicação da portaria foi apontado pelos deputados do Bloco de Esquerda e dos "Verdes" que questionaram os ministérios de João Leão e Ana Mendes Godinho sobre as razões para ainda não ter sido feita a atualização.

As perguntas seguiram nos dias 09 e 15 de setembro, mas o Dinheiro Vivo consultou os registos e ainda não existia resposta da parte do Governo.

Nas perguntas dirigidas ao Executivo, os deputados das duas bancadas parlamentares lembram que a atualização desta prestação não foi publicada em simultâneo com a portaria de atualização das pensões do regime geral da Segurança Social.

Os parlamentares queriam saber não só as razões do atraso, mas também como "seriam acautelados os direitos dos beneficiários prejudicados pelo atraso". Perguntas que ficaram sem resposta.