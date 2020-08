Só mais uma semana para pagar o IRS

Os contribuintes que não tenham tido direito a reembolso de IRS terão de pagar o adicional do imposto ao Fisco até ao próximo dia 31, uma segunda-feira.

É também o limite para o Estado devolver ao cidadão o reembolso do imposto pago a mais durante 2019, caso ainda não o tenha feito.

Em termos de IMI-Imposto Municipal Sobre Imóveis, o último dia de agosto é também o fim do prazo para pagamento da segunda prestação. É aplicável aos contribuintes cujo valor do imposto seja acima dos 500 euros.

O prazo para pagamento da última prestação, também para aqueles cujo valor a pagar se situe acima dos 100 e abaixo dos 500 euros (neste caso a segunda prestação), termina a 31 de novembro.

No caso do IRC, no dia 31 de agosto também termina prazo para o primeiro pagamento por conta e para o primeiro pagamento adicional. Habitualmente, o prazo termina no final de julho, mas foi alargado até este dia para atenuar os efeitos da pandemia de covid-19.