Só o transporte de passageiros por comboio está já acima de 2019

Estação de S. Bento no Porto © LUSA

Os aeroportos nacionais movimentaram, no primeiro trimestre, 8,3 milhões de passageiros, o que corresponde a um crescimento de 465,7% face ao mesmo período de 2021 e de 212,9% na comparação com o último trimestre do ano passado. No entanto, e comparando com os primeiros três meses de 2019, o número de passageiros nos aeroportos está, ainda, 25,4% abaixo.

Os dados são do Instituto Nacional de Estatística e mostram que, no mesmo período, foram transportados por comboio 37,6 milhões de passageiros e por metropolitano 46,2 milhões, o que significa um crescimento homólogo de 94,4% e 135,7%, respetivamente. Mas na comparação com mesmo período de 2019, só os passageiros dos comboios estão 1,1% acima. No metropolitano, os números estão, ainda, 25,8% abaixo do período pré-pandemia.

Já 3,6 milhões de passageiros recorreram ao transporte por via fluvial, um aumento de 105,2% relativamente ao período homólogo e de 37,2% face aos últimos três meses de 2021. Na comparação com o primeiro trimestre de 2019, a procura está ainda 25,7% abaixo.

Quanto ao transporte de mercadorias, só a via aérea está já acima do período pré-pandemia, com um aumento de 11,9% face ao primeiro trimestre de 2019 e de 37,2% face a 2021. Na ferrovia, houve um aumento de 5,3% face ao período homólogo, mas está ainda 4,7% abaixo de igual período de 2019.

Por via marítima, foram movimentadas 20,8 milhões de toneladas de mercadorias, um acréscimo de 0,8% face ao primeiro trimestre de 2021, mas uma redução de 5,5% comparativamente a 2019. Quanto ao transporte rodoviário, o aumento foi de 8,5%, correspondente a 39,9 milhões de toneladas, um valor que é idêntico ao do primeiro trimestre de 2019 (-0,03%).

Entre janeiro e março, entraram nos portos nacionais 3 122 embarcações de comércio, o que correspondeu a um aumento homólogo de 13,0% e uma redução de 3,6% relativamente a 2019. A dimensão das embarcações aumentou 21,1% , atingindo 50,1 milhões de GT.

Nos dados por portos, Sines movimentou 10,5 milhões de toneladas de mercadorias no primeiro trimestre, menos 4,8% face ao mesmo período de 2021, após a redução de 7,1% no trimestre anterior. Comparando com 2019, a redução foi de 2,9%.

O porto de Leixões registou um decréscimo de 3,9% nas mercadorias movimentadas, depois da redução de 0,6% no trimestre anterior e está 23,9% abaixo do primeiro trimestre de 2019. Em sentido contrário, o porto de Lisboa registou um aumento de 26,4%, após o aumento de 10,0% no fim de 2021 e está já 6,7% acima do primeiro trimestre de 2019.

No porto de Aveiro, verificou-se uma redução de 7,4%, após o crescimento de 28,1% registado no quarto trimestre de 2021. Este porto está também já 5,6% acima de 2019. Também no porto de Setúbal houve um aumento de 4,4% no movimento de mercadorias no arranque do ano, que compara com 1,3% no quarto trimestre de 2021. Mas está ainda 20,2% abaixo de 2019. Por fim, o porto da Figueira da Foz está 12,8% acima do primeiro trimestre de 2019, mas caiu 21,8% face ao primeiro trimestre de 2021 e 12,8% face a dezembro de 2021.