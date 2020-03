Só três detidos e 35 lojas fechadas durante o dia de hoje

Em onze dias de estado de emergência, a média é inferior a oito detenções por dia e tem vindo a reduzir-se. Até às 18.00 de hoje, a GNR e a PSP haviam detido 84 pessoas por crime de desobediência, designadamente por violação da obrigação de confinamento obrigatório e por outras situações de desobediência ou resistência. São apenas mais três do que o total de ontem.

Também no que respeita ao número de estabelecimentos encerrado pelas autoridades, há um abrandamento, com um total de 1600 lojas fechadas entre as 00.00 de dia 22 e as 18.00 de hoje, por incumprimento das normas estabelecidas. São mais 35 do que os registados ontem ao fim da tarde.

Estes números ocorrem, recorde-se, num momento em que o Ministério da Administração Interna reforço as medidas de fiscalização para evitar a circulação durante o período da Páscoa.

O Presidente da República está neste momento a ouvir governo, Conselho de Estado, instituições oficiais e parceiros mas tudo indica que deverá decidir pelo prolongamento do estado de emergência, de forma a manter a contenção e continuar a minimizar a progressão do contágio na pandemia de covid-19.