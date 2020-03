Sobe para nove o número de casos confirmados de coronavírus em Portugal

Há mais um caso confirmado da nova doença de coronavírus em Portugal, são já nove no total. A informação, avançada pela SIC, foi confirmada pela diretora-Regional de Saúde, que indicou tratar-se de um homem, internado no Hospital Curry Cabral, na Amadora, e que esteve em Itália recentemente.

Hoje é já o terceiro caso confirmado do Covid-19, depois da Direção-Geral da Saúde ter confirmado a existência de mais dois homens internados no Hospital de São João, no Porto. Segundo a DGS, um dos homens, de 50 anos, veio de Itália e o outro, de 49 anos, tem ligação a um caso já confirmado. Em ambos os casos a situação clínica é estável.

Entretanto, ficou, também, a saber-se que a saber-se que a única mulher até ao momento confirmada com a doença é uma professora da Escola Básica Roque Gameiro, na Amadora, e que esteve recentemente em Itália. Dado que tem estado a dar aulas nos últimos dias, antes da manifestação de sintomas gripas, os médicos aconselharam alunos, colegas, funcionários da escola, família e vizinhos a ficarem em casa, no chamado isolamento social.

O Covid-19 é o nome atribuído pela Organização Mundial de Saúde à doença provocada pelo novo coronavírus, que surgiu em Wuhan, na China, no final do ano passado.

O surto de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia. Já provocou cerca de 3.200 mortos e infetou mais de 93 mil pessoas em 78 países.

A Itália, o país mais afetado na Europa, anunciou na quarta-feira o encerramento de todas as escolas e universidades a partir de hoje e até 15 de março, como medida de precaução face à epidemia de Covid-19, que no país já matou mais de 100 pessoas.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para “muito elevado”.

