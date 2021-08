Soccerment. A empresa que define o salário do jogador

Kevin de Bruyne © EPA/Carl Recine / POOL

As direções dos clubes italianos Atalanta e Nápoles e do francês Rennes não gostaram nada de saber as conclusões de um relatório da Soccerment, empresa especializada em dados e negócios do futebol. Afinal, os três jogadores com os salários mais subvalorizados da Europa, segundo o texto, atuam nas suas equipas - o holandês De Roon, da Atalanta, o espanhol Ruiz, do Nápoles, e o marroquino Ayerd, do Rennes.

A renovação de contrato mais falada nos últimos meses, a do belga De Bruyne pelo Manchester City, já tinha sido assinada após recurso dos agentes do jogador ao relatório: e, perante as evidências, todas elas rigorosamente estatísticas, o milionário dono dos citizens, o Sheikh Mansour, não teve alternativa senão aumentar o ordenado do, até então, subvalorizado, craque.

Atalanta, Nápoles e Rennes já sabem, pois, que terão de ir pelo mesmo caminho, se quiserem manter os seus empregados.

Aldo Comi, o fundador da Soccerment, e os seus sócios chegaram ao futebol diretamente do mundo da alta finança, onde cada detalhe é precificado. "E a conclusão essencial do relatório é que o futebol ainda é basicamente gerido por subjetividade", disse Comi, em entrevista à revista norte-americana Forbes.

A Soccerment recolhe dados, como o número de passes certos, a distância percorrida por jogo, a potência e a eficácia dos remates; depois, através de algoritmos, trabalha-os e interpreta-os "da mesma forma como a indústria da alta finança o faz", diz Comi.

"E, como analista financeiro, eu não posso ter qualquer viés ao relatar uma empresa, tenho de ser o mais objetivo possível", justifica.

A empresa já fez também relatórios extensos sobre as principais promessas do futebol - Ansu Fati, espanhol nascido em Bissau do Barcelona, lidera o top-50 aos 18 anos - ou a propósito da melhor forma de marcar penáltis - a maior percentagem de golos é em tiros para o centro da baliza.

Mas o estudo que determina o salário justo do atleta é a joia da coroa de Comi. E o pesadelo dos donos dos clubes.