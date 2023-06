Socialistas querem descer IRS a quem baixar as rendas

© LUSA

Dinheiro Vivo 20 Junho, 2023 • 09:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O PS quer criar "um incentivo à redução das rendas nos novos contratos de arrendamento" através da "aplicação de uma redução de cinco pontos percentuais da respetiva taxa, sempre que a renda seja inferior em pelo menos cinco pontos percentuais à renda do contrato de arrendamento anterior", revela o jornal Público (acesso pago) que teve acesso a uma proposta do grupo parlamentar do Partido Socialista.

A aplicação da medida, no Mais Habitação, obrigaria a uma alteração ao Código do IRS, tal como uma outra, que visa retirar benefícios fiscais existentes aos contratos de arrendamento "cuja renda mensal seja superior em 50% aos limites gerais de preço de renda [definidos na legislação do arrendamento acessível] por tipologia em função do concelho onde se localiza o imóvel".



Também no Alojamento Local, o PS propõe baixar a contribuição extraordinária sobre o alojamento local (CEAL) em cinco pontos percentuais, que passaria a ser de 15%, em vez dos atuais 20%. Ao mesmo tempo, os socialistas dizem que a medida será apenas aplicada a frações autónomas, isentando os particulares que utilizem a sua habitação própria permanente para efeitos de alojamento local até 120 dias por ano".

E ainda no Alojamento Local, o PS propõe a exclusão da suspensão de novos registos - que acontecerá quando a lei entrar em vigor - de habitações próprias permanentes que estejam ligadas a este negócio, "desde que a exploração não ultrapasse os 120 dias por ano, salvaguardando assim pequenos proprietários que alugam a casa por curtos períodos temporais"