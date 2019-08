Sociedade portuguesa assessora governo de Timor

Formalizado hoje, o processo de entrada em vigor do tratado que estabelece fronteiras marítimas entre Timor-Leste e a Austrália no Mar de Timor contou com o apoio da sociedade de advogados portuguesa Miranda & Associados, que trabalhou o dossier durante os últimos anos. O escritório participou na assinatura de seis novos contratos de partilha de produção de petróleo e cerimónia da troca de notas diplomáticas, bem como nas comemorações dos 20 anos do referendo da independência de Timor-Leste, que tiveram lugar em frente ao Palácio do Governo, em Díli. Os referidos documentos cumprem o objetivo de passagem dos projetos petrolíferos, anteriormente situados na Área Conjunta de Desenvolvimento Petrolífero e da Austrália, para a jurisdição exclusiva de Timor-Leste.

“A entrada em vigor deste histórico tratado foi precedida da negociação entre Timor-Leste, a Austrália, e as empresas petrolíferas de um vasto conjunto de contratos e legislação, incluindo os seis contratos de partilha de produção, duas leis do Parlamento Nacional, e quatro Decretos-Lei, entre outros instrumentos necessários para que a troca de notas tivesse lugar”, relatou Ricardo Alves Silva, sócio e responsável pela jurisdição de Timor-Leste na Miranda. “Depois da intervenção de uma equipa da Miranda no processo de conciliação obrigatória entre os dois Estados e na negociação e elaboração do Tratado, este era o último passo que faltava para realizar o sonho do Estado e povo timorenses de delimitação das respetivas fronteiras marítimas com a Austrália no mar de Timor”, concluiu.

Maria Figueiredo, João Leite, Inês Frutuoso de Melo e Ricardo Silva foram alguns dos que fizeram parte deste processo de negociação, ao longo dos últimos 18 meses. Através da Miranda Alliance, a sociedade está presente em 16 jurisdições: Angola, Brasil, Cabo Verde, Camarões, Costa do Marfim, Gabão, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Macau, Moçambique, Portugal, República Democrática do Congo, República do Congo, São Tomé e Príncipe, Senegal e Timor-Leste, além de escritórios de representação nos EUA (Houston), em França (Paris) e no Reino Unido (Londres).