Sogevinus reforça investimentos em plena pandemia

Além da recém anunciada compra da Quinta da Boavista, no Douro, em curso está um investimento de mais de 30 milhões num hotel de luxo em Vila Nova de Gaia

Com o turismo a valer 20% do volume de negócios da Sogevinus, e sem turistas estrangeiros para visitar as caves, vivem-se tempos de apreensão na empresa de vinhos do Douro e Porto detida a 100% pelos espanhóis do Abanca. Mas, nem por isso, os investimentos param. A empresa, presidida por Sérgio Marly Caminal, acaba de adquirir mais uma propriedade no Douro, a mítica Quinta da Boavista, onde viveu o Barão de Forrester, elevando para 245 hectares a área total de vinha. O que lhe aumenta a matéria-prima disponível na próxima vindima, precisamente num ano em que, com as vendas em baixa, os armazéns estão cheios.

Sérgio Caminal não tem, ainda, os números fechados, mas admite que as necessidades da Sogevinus possam ser, este ano, 15 a 20% inferiores ao habitual. E teme pelas consequências disso junto dos viticultores durienses. “Os produtores estão preocupados, nós queremos dar-lhes a certeza que lhes vamos comprar a mesma quantidade que é habitual, mas continuamos sem saber se o governo vai ajudar nesse esforço”, diz o CEO da Sogevinus, que considera as medidas já anunciadas para o setor “completamente insuficientes”.

Com 7,8 milhões de garrafas de vinho do Porto e 1,2 milhões de garrafas DOC Douro vendidas em 2019, a Sogevinus fechou o ano com uma faturação de 40 milhões de euros, um aumento da ordem dos 14%. As exportações de vinho, das marcas Calém, Barros, Burmester e Kopke, pesam 40%, com a empresa a operar em 60 mercados. Em Portugal, é líder de mercado com a marca Velhotes.

Este ano, o volume de negócios estava a crescer 15% nos primeiros dois meses do ano, mas a covid-19 veio deitar tudo por terra: a restauração assegura dois terços das vendas da Sogevinus no mercado nacional, pelo que, “apesar de alguma recuperação sentida já em junho”, a empresa estima, ainda, que as vendas em Portugal estejam 30% abaixo no acumulado do primeiro semestre.

No segmento de turismo a quebra é bem maior: sem visitantes estrangeiros, a empresa – o ano passado contabilizou mais de 450 mil visitantes nos suas caves, lojas e centros de visitas em Vila Nova de Gaia, no Porto e no Douro – aponta para quebras de faturação da ordem dos 70 a 75%. No pico do confinamento, avançou com um lay-off dos trabalhadores afetos a este segmento de negócio, bem como a parte da equipa comercial no mercado nacional, mas, agora, está a reincoporá-los à medida que os restaurantes têm vindo a abrir, bem como as caves e lojas do grupo.

Em contrapartida, do lado das exportações há boas notícias, com novos destinos, como a Coreia do Sul e a Rússia, a compensarem algumas perdas em mercados mais tradicionais. O facto de venderem, essencialmente, à grande distribuição no exterior, ajuda. “Estamos agradavelmente surpreendidos”, reconhece. Sérgio Caminal fala num “ano triste”, mas que não abala a confiança da Sogevinus no futuro. Os investimentos mantêm-se, incluindo os 30 milhões na construção de um hotel vínico de luxo em Vila Nova de Gaia, com 150 quartos, que irá abrir no segundo semestre de 2022, bem como no Douro, onde está a ser recuperado o edificado na Quinta de São Luiz, que ser transformado numa casa de hóspedes.

Além de investimentos contínuos na vinha, designadamente melhorando o autoaprovisionamento das uvas, a Sogevinus conta, ainda, investir mais cinco milhões de euros na reabilitação e modernização de infraestruturas, tanto em Gaia como no Douro, bem como na melhoria da capacidade produtiva. Destaque aqui para a conclusão da adega boutique de São Luiz, vocacionada exclusivamente para a produção dos vinhos DOC Douro, bem como para a reabilitação e modernização da adega de São Martinho d’Anta, entre outros projetos.

E novas propriedades em vista? “A Quinta da Boavista foi uma oportunidade que surgiu, não fomos à procura dela. Se surgir uma oportunidade que consideremos interessante e que ocorra no momento adequada, pois que a analisaremos”, diz Sérgio Marly Caminal, que recusa qualquer intenção, para já, de diversificação para outra região vitivinícola. “A vocação da Sogevinus é de continuar no Douro e no Porto. No vinho do Porto estamos relativamente consolidados, mas acreditamos que é nos DOC Douro que temos mais possibilidades de desenvolvimento, porque é um negócio que ainda é pequeno, comparativamente ao mundo do Porto”, afirma o gestor. E acrescenta: “Podemos olhar para outras denominações de origem, sim, algo nos Vinhos Verdes ou no Alentejo, mas não no curto ou médio prazo. Claro que podem aparecer boas oportunidades e o conselho de administração decidir avançar, mas, em princípio, não é o que temos pensado nos próximos quatro ou cinco anos”.