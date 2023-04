Sol e bom tempo levam turistas a praias algarvias e deixam comércio otimista

O sol e o bom tempo estão a levar visitantes e turistas às praias algarvias de Quarteira , 07 de abril de 2023. LUÍS FORRA/LUSA © LUSA

O sol e o bom tempo estão a levar visitantes e turistas às praias algarvias de Quarteira (Loulé) e dos Pescadores (Albufeira) e a deixar os comerciantes com perspetivas "muito positivas" para esta Páscoa.

Na praia de Quarteira, no concelho de Loulé, o responsável de um restaurante do calçadão junto ao areal mostrava-se satisfeito com a afluência de visitantes e turistas ao Algarve na Páscoa, que "começou a subir nos últimos dois dias e abre boas perspetivas para todo o fim de semana".

"Vê-se muita gente e está ao nível de anos anteriores à pandemia. Não é ainda extraordinário, mas como o clima está bom, temos sentido a procura aqui junto à praia e esperamos um bom fim de semana", afirmou à Lusa.

O colega Rui Matias mostrou-se também otimista com a "presença de muitas pessoas" na praia de Quarteira, e antecipou também um sábado e um domingo "com muita afluência", embora mostrando alguma cautela devido ao impacto da crise e da inflação nos gastos das pessoas.

"As expectativas mesmo assim são muito boas para o fim de semana, porque nos últimos dias já houve mais gente e, como se pode ver, isto está cheio de pessoas", acrescentou.

Vítor Duro gere uma geladaria junto à praia e também disse à Lusa que "esta semana já se trabalhou bem", beneficiando do bom tempo que se tem feito sentir no Algarve e que "aproxima sempre os visitantes" da praia e da zona onde tem o negócio.

"Como o tempo está a acompanhar e há sempre mais gente neste período da Páscoa, o negócio está a ir bem", afirmou, mostrando-se também "preocupado" quanto aos "efeitos que a inflação e as taxas de juro vão ter" e que causam "apreensão até para o próximo verão", porque há uma "incerteza" provocada pela guerra na Ucrânia e pela situação económica mundial nos mercados internacionais.

O comerciante frisou que os negócios estão já a "níveis pré-pandemia" e espera agora poder, durante o fim de semana, trabalhar "em pleno", uma vez "que as pessoas, com o bom tempo, vêm sempre para junto da praia, mesmo que o tempo possa estar um pouco menos agradável".

Na praia estava um grupo de jovens, entre os quais João Carlos Oliveira, de Lisboa, que disse estar "preparado para o vento" que se fazia sentir no areal: "Trouxemos dois para-ventos e assim podemos ficar aqui e aproveitar a praia o dia todo", afirmou.

"Para ir à água é que já é pior, porque está um bocado fria, mas ao sol, quando o vento sopra mais fraco, fica um calor insuportável", disse.

Na praia dos Pescadores, em Albufeira, Sandra Meireles também se mostrou satisfeita por estar a ter "uma boa semana" e por estar "muita gente na praia, sobretudo portugueses e espanhóis".

"Habitualmente, temos muitos ingleses e holandeses, mas agora estão aí muitos espanhóis e também portugueses, mas há sobretudo muitos espanhóis", assinalou esta comerciante, a quem o "vento também ajuda a atrair mais pessoas para as esplanadas" dos negócios de praia.

Luísa Carrillo, de Sevilha (Espanha), vai permanecer em Albufeira o resto da semana e mostrou-se "feliz" pela opção de passar a Páscoa no Algarve.

"Estamos muito satisfeitos, vim com o meu marido e filhos, estamos cá desde segunda-feira, vamos embora domingo, está um bocadinho de vento, mas há sol e o tempo é bom, vamos aproveitar ao máximo para descansar e ganhar força para voltar ao trabalho. E ainda por cima temos toda esta animação aqui junto à praia", opinou, referindo-se à iniciativa Sea Fest, que leva animação musical, artesanato ou doçaria à praça dos Pescadores, junto à praia, durante o dia de hoje e sábado.