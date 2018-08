Solução “Chave na mão” seduz cada vez mais portugueses

Aqui, a mudança para uma nova casa não começa nem acaba com a mera compra de um imóvel. Em vez disso, o cliente é convidado a escolher o terreno onde quer construir a sua futura habitação, bem como o projeto de arquitetura e o tipo de construção que mais lhe agrada. O tempo de espera pode ser maior, mas o preço compensa, sobretudo se estiver disposto a sair de Lisboa e do Porto, garante Guida Sousa, diretora coordenadora nacional da Decisões & Soluções, uma imobiliária em que os projetos “chave na mão” já valem 30% da faturação e deverão avançar para os 50% até ao final do ano.

A subida do preço dos imóveis em Lisboa e no Porto e a falta de oferta deu um ‘brilho’ inesperado a casas localizadas noutras zonas do país e está também a dar força a novos modelos de negócio. Com 180 agências espalhadas por todo o país e ‘know-how’ na vertente de aconselhamento financeiro, a Decisões & Soluções viu na angariação de terrenos para construção e na realização de protocolos com autarquias e construtores uma nova oportunidade de negócio e uma forma de dar resposta aos muitos clientes que se vêem cada vez mais empurrados para fora dos centros das grandes cidades.

“O nosso cliente principal são casais a rondar os 30 anos de idade e neste momento não temos imóveis nos locais que põem como primeira escolha e aos preços que podem pagar”, refere Guida Sousa. A esta limitação financeira junta-se outra: há cada vez menos casas para vender -sendo esta falta de oferta um dos motivos do ligeiro arrefecimento que o número de transações registou no início deste verão.

É neste contexto que a solução “chave na mão” está a ganhar cada vez mais expressão. “Conseguimos fazer uma moradia T3 pelo mesmo preço de um apartamento usado”, precisa a responsável nacional pela Decisões & Soluções, acrescentando que esta oferta tem sobretudo aumentado em toda a zona litoral, nos Açores (S. Miguel) e no Norte (exceto Porto).

Na placa dos lotes de terreno, a palavra “Vende-se” está acompanhada de toda a tipologia de serviços que o cliente pode dispor. Ou seja, além de assegurar a transação do terreno (e de ajudar na concessão do crédito se for esse o caso), a empresa trata ainda da construção e da obtenção das licenças necessárias. “O cliente não tem de fazer nada, apenas tem de saber quanto pode gastar e de pagar”, precisa.

As centenas de lotes de terreno que neste momento a Decisões & Soluções tem em carteira permitem-lhe antecipar que até ao final do ano a solução “chave na mão” irá representar 50% da sua faturação. Guida Sousa adianta que não são apenas os portugueses que procuram esta solução ou que estão interessados em sair de Lisboa e do Porto.

Os estrangeiros, assegura, olham também cada vez com mais interesse para outras zonas do país: “Os brasileiros centravam muito a sua atenção na linha de Cascais”. Mas neste momento, há já quem esteja a investir em cidades de média dimensão – como Braga.

E também há quem tenha casas localizadas nas zonas que mais têm valorizado e esteja a aproveitar o bom momento do mercado para realizar uma significativa mais-valia, optando por se mudar para outras zonas do país. “Muitas vezes, as pessoas que nos procuram para a solução ‘chave na mão’ entregam-nos a casa, usada, para a vender, e optam por construir uma nova”, precisa Guida Sousa.

No primeiro trimestre deste ano o índice de preços da habitação aumentou 12,2% em termos homólogos, sendo este o quinto trimestre consecutivo de aceleração dos preços.