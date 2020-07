Soluções vegetais dominam inovações alimentares

E que tal uma bebida de tremoço, com aroma a limão e canela, para acompanhar uma granola também de tremoço com mel e morangos liofilizados? Ou talvez um snack de húmus de polpa de vegetal e chips de casca desses vegetais. Mas também poderia ser um preparado fermentado de aquafaba com uma camada de geleia de laranja, polvilhado com pólen.

Estes são apenas alguns dos 10 projetos finalistas do concurso Ecotrophelia Portugal, selecionados entre 62 estudantes de 14 instituições de ensino superior e cujo vencedor, revelado em setembro, além de um prémio pecuniário e de prémios em serviços, irá representar o país num evento em Paris, em outubro, onde participam mais 17 estados.

O grande objetivo da iniciativa, liderada pela PortugalFoods, é promover “a eco-inovação, o empreendedorismo e a competitividade” do setor” agroalimentar, uma indústria que representa 11% do emprego nacional e 7% das exportações portuguesas.

Na edição deste ano, os 10 projetos finalistas apurados, “com potencial de serem comercializados”, como diz João Miranda, embaixador do prémio, permitem aferir da tendência que se desenha para o setor, tendo em conta que a esmagadora maioria privilegiou soluções vegetais, compatíveis com dietas vegans, de que também é exemplo uma sobremesa de gelado com base de bebida de amêndoas e nata vegetal, com crips de alga marinha wakame.

O único projeto que faz uso de proteína animal prevê a confeção de pasteis de bacalhau que, em vez de batata, irá usar couve-flor e subproduto da indústria arrozeira, ultracongelado.

Para as candidaturas selecionadas contribuíram os trabalhos de alunos de vários estabelecimentos de ensino superior, com maior destaque para a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, a Universidade de Aveiro e a Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica.

A pretexto da distinção, falámos com o embaixador do prémio, neste ano, João Miranda, fundador da Frulact, no contexto da atualidade, necessariamente marcado pela pandemia de covid.

O prémio Ecotrophelia materializa a consciência da salvaguarda do futuro para o setor?

Sem dúvida de que o prémio Ecotrophelia é um dos pilares da PortugalFoods para o fomento da inovação do setor agroalimentar nacional, contribuindo para o seu crescimento e reconhecimento, na esperança de um futuro cada vez mais próspero. Além disso, contribui ainda para a consolidação de Portugal como o 12.º país mais inovador da Europa, segundo a União Europeia. Por outro lado, constitui-se como um ponto de ligação entre o mundo empresarial e a academia, introduzindo novas ideias e processos. Perante o momento atual provocado pela pandemia da covid-19, esta 4.ª edição veio ganhar ainda uma maior importância, podendo ajudar na adaptação do setor a esta nova realidade, indo ao encontro das necessidades que com ela surgiram.

Quais as principais dificuldades sentidas pela indústria agroalimentar com o impacto da pandemia?

A indústria alimentar, neste contexto adverso provocado pela pandemia, mais do que nunca, tem tido uma missão a cumprir: fazer chegar, de forma ininterrupta, alimentos seguros e saudáveis aos mercados e aos seus consumidores. A fileira agroalimentar é muito extensa e fragmentada em subsetores e, infelizmente, alguns sentiram maiores dificuldades e impacto com o efeito da pandemia, em particular devido ao encerramento forçado da hotelaria e restauração, canais muito relevantes para a fileira. Mas a cadeia alimentar, no seu todo, deu uma prova clara de força e resistência, tendo evidenciado resiliência, capacidade de adaptação e, em alguns casos, capacidade de se reinventar, respondendo a essas novas necessidades de consumo e procura, mantendo-se operacional e garantindo assim que os produtos alimentares nunca faltassem nos nossos lares.

Quais os segmentos mais prejudicados?

Verificaram-se distintas realidades. As empresas mais impactadas foram, sobretudo, as que estavam mais expostas aos canais HoReCa [hotelaria, restauração e cafetaria] e aos mercados locais, pois são indubitavelmente canais importantes e relevantes para muitas categorias, e cujo fecho forçado pela pandemia provocou quebras acentuadas na procura. Estamos a falar do setor lácteo, carne, confeitaria, café, bebidas, empresas de ovos e ovoprodutos, entre outras.

Quais as melhores estratégias para superar as dificuldades enfrentadas?

Não existe seguramente uma estratégia ou uma fórmula mágica que seja comum, mas tenho a certeza de que o setor conseguirá, porque já deu provas noutros casos igualmente críticos, transformar as dificuldades em oportunidades. Por exemplo, acho que tem sido notável a agilidade que o setor demonstrou em responder a novos padrões de procura, como foi, por exemplo, o aumento exponencial da procura online. Muitas foram as empresas que, em tempo recorde, conseguiram montar as estruturas digitais e a cadeia logística de suporte, precisamente para responder a essa procura e chegar mais a jusante na cadeia de valor.

Face ao sucedido, com o fecho de muitos mercados, a exportação deve continuar a ser uma aposta?

Nas últimas décadas, o setor agroalimentar tem vindo a ser um dos motores da economia nacional, por via da sua capacidade para ganhar novos e exigentes mercados de exportação. Desde 2010 que a fileira tem demonstrado nos mercados externos a excecional qualidade, capacidade de diferenciação e inovação das nossas empresas, marcas e produtos. Não tenho dúvidas que os mercados externos continuarão a ser muito importantes para a sustentabilidade das nossas empresas. Cada empresa e setor têm de continuar a procurar encontrar os mercados e canais que melhor poderão fazer o “fit” com a sua oferta, ao mesmo tempo que devem procurar diversificar esses mesmos canais e mercados com vista a mitigar os riscos, que a dependência provoca sobretudo em contextos de crise, como a que atualmente vivenciamos. Por outro lado, Portugal é um mercado fortemente dependente das importações agroalimentares, tendo aqui, as nossas empresas, uma enorme oportunidade para substituir importações e promover o consumo de produtos de origem portuguesa, que esta pandemia veio, novamente, despertar e sensibilizar junto do consumidor português.

Os consumidores mudaram os seus hábitos de consumo (mais refeições em casa, por exemplo). O que é que a indústria agroalimentar tem de mudar para responder a essa mudança?

Durante o período de confinamento, os consumidores viram-se forçados a alterar os seus comportamentos de compra e de consumo. O encerramento de muitos dos espaços, aos quais tradicionalmente se recorria para consumo, a par de os consumidores considerarem que as refeições preparadas em casa são mais seguras, levou a que tivessem de fazer mais refeições em casa. Por outro lado, tratando-se de uma crise sanitária, com impacto na saúde dos cidadãos, levou também a que os consumidores reavaliassem os seus padrões de consumo e hábitos alimentares, colocando novos valores e a saúde como prioritária, e outros critérios na decisão de compra. A escassez de oferta de alguns produtos frescos potenciou novas experiências com outras categorias de transformados e/ou congelados, cuja familiarização poderá beneficiar no futuro estas categorias. Em termos de padrões de compra, com o fecho de alguns pontos de venda, a maior afluência aos espaços que se mantiveram abertos e a implementação de regras de acesso a esses mesmos locais, tornou mais conveniente as compras no online, que registaram um crescimento exponencial.

O desconfinamento traz mudanças a esse nível?

Nesta fase, já de maior desconfinamento, espera-se um “novo normal”, pelo que à referida preocupação pela saúde e bem-estar, dever-se-á registar um retomar da preocupação dos consumidores com a sustentabilidade, em particular com o combate ao desperdício alimentar, o bem-estar dos animais, a transparência e a segurança alimentar. Do lado das empresas, os riscos e a incerteza que a pandemia trouxe, nomeadamente ao nível das cadeias de valor globais, irá, seguramente, incentivar e estimular as indústrias a repensar os seus modelos de supply-chain, bem como potenciar parcerias locais, que poderão melhor responder a alguns constrangimentos das cadeias de fornecimento, assim como apoiar a recuperação da economia local. Por outro lado, os modelos de negócio são construídos cada vez mais com base na confiança, na transparência e na total rastreabilidade da cadeia de valor – e, estes, são valores cada vez mais escrutinados pelos novos consumidores, sendo que as empresas têm compreendido esse nível de escrutínio e trabalhado sob o ponto de vista da comunicação, mas também na relação de benefício que o seu target pode esperar, com vista a manter ou conquistar novos consumidores.

Portugal está no bom caminho da inovação agroalimentar?

Sempre fomos um país aberto à inovação, ao conhecimento e aos descobrimentos. Temos também, nas últimas duas décadas, com o aparecimento de organizações dinamizadoras e catalisadoras, como são bons exemplos a Cotec, a nível da inovação transversal, e a PortugalFoods, na disseminação de conhecimento do agroalimentar, construído bases sólidas de eficiência coletiva, que conduzem à partilha e à colaboração entre o mundo empresarial e as entidades do sistema de ensino, científico e tecnológico, na busca continuada de novo conhecimento que induza a inovação e a competitividade. Tudo isto combinado tem, de facto, permitido a Portugal e às suas empresas, de modo geral, dar passos muito sólidos, escalando a capacidade de inovação. Do lado das entidades do sistema científico e tecnológico, têm permitido um melhor alinhamento com as reais necessidades das empresas, tanto na produção de conhecimento como na adaptação da formação de novos alunos, mais preparados e melhor formados para as reais necessidades das empresas e do mercado de trabalho. Um dos bons exemplos é o premio Ecotrophelia. Não foi, pois, de estranhar que, muito recentemente, na publicação da União Europeia – European Innovation Scorecard 2020, Portugal tenha atingido a sua melhor classificação de sempre, sendo agora considerado um país fortemente inovador, posicionando-se como o 12.º país mais inovador da União Europeia, à frente da Espanha e ao lado da França.