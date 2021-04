Sonae Financial Services assina acordo de parceria com Banco CTT por 5 anos

Dinheiro Vivo/Lusa 01 Abril, 2021 • 17:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A parceria é na área de serviços financeiros, adianta a Sonae, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"O Banco CTT ficará responsável pelo financiamento do crédito associado ao cartão Universo e pelo respetivo risco de crédito inerente (inicialmente através de um programa de titularização de que o Banco CTT será a única entidade subscritora)", adianta a Sonae.

O Universo prosseguirá "com a sua missão de disponibilizar um conjunto de soluções financeiras inovadoras e competitivas, mantendo-se como o interlocutor único na gestão e acompanhamento de todos os seus clientes ao longo do seu ciclo de vida e da cadeia de valor da operação", lê-se no comunicado.

A operação de titularização "implicará a alienação da carteira de crédito constituída pela Sonae Financial Services no montante inicial de 104 milhões de euros, e a alienação subsequente da carteira de crédito que vier a ser constituída, sendo expectável que esta carteira evolua para montantes superiores a 300 milhões de euros num período de 12 meses".

Esta operação, adianta a Sonae, "não tem qualquer impacto para efeitos de mais ou menos valias nas demonstrações financeiras consolidadas do grupo".

A Sonae refere que a parceria reforça a sua aposta na área de serviços financeiros, "potenciando o crescimento do Universo e permitindo uma diversificação sinérgica com os restantes negócios do grupo, assegurando a mitigação da exposição ao risco de crédito cujo financiamento ficará sob responsabilidade do parceiro Banco CTT, com sólida e reconhecida reputação no mercado".

Destaca que o Universo abrange um conjunto diversificado de produtos, onde consta o cartão Universo, que, "em apenas cinco anos, conta com mais de 850 mil clientes, e é já um dos principais cartões de crédito no mercado português, com uma quota de mercado superior a 13%".