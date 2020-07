Sonae investe 11 milhões em edifício sustentável na Maia

A Sonae investiu cerca de 11 milhões de euros num edifício sustentável instalado no Sonae Campus. O Sonae Tech Hub foi distinguido com a certificação LEED – Leadership in Energy & Environmental Design pelo United States Green Building Council. É um dos 100 edifícios do mundo mais sustentáveis.

“A Sonae está comprometida com a Sustentabilidade e empenhada em contribuir ativamente para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável fixados para 2030. O Sonae Tech Hub, o novo edifício no Sonae Campus que recebe as áreas tecnologia das várias empresas do grupo, é um exemplo deste compromisso. Estar nos top 100 mundial dos edifícios mais eco-eficientes é um enorme motivo de orgulho”, diz João Günther Amaral, membro da Comissão Executiva e Chief Development Officer da Sonae, citado em nota de imprensa.

“Este edifício destaca-se por ter sido desenvolvido e construído com os mais elevados standards de eficiência ambiental e por proporcionar condições únicas de habitabilidade, para além de fomentar a colaboração, a criatividade e o bem-estar dos colaboradores. Mas mais importante, demonstra que, se todos os novos edifícios construídos em Portugal e no mundo seguirem os princípios do Sonae Tech Hub, é possível alcançar as metas de sustentabilidade definidas e contribuir para a salvaguarda do planeta”, refere ainda na mesma nota.

O edifício da Sonae recebeu a certificação LEED de nível “Platinum”, com um score de 89 pontos, posicionando o edifício como o construído de raiz mais ecoeficiente em Portugal e um dos 100 melhores a nível mundial, segundo informa a Sonae.

Com uma área bruta superior a 6.900 metros quadrados, repartida por quatro pisos acima do solo, mais dois pisos de estacionamento subterrâneo, o Sonae Tech Hub apresenta zonas de trabalho individual em open space, espaços de brainstorming e de colaboração, salas de reuniões, equipamentos de lazer e um restaurante e cafetaria Go Natural disponível para todos os colaboradores, descreve a Sonae. O parque do edifício tem um “conjunto de postos de carregamento elétrico, a que acresce um conjunto adicional de iniciativas que visam assegurar soluções de mobilidade partilhada e reduzir as necessidades de deslocação das equipas.”

“O Sonae Tech Hub beneficia de 570 m2 de painéis solares, que permitem uma redução de 40% nos consumos de eletricidade, iluminação 100% LED de baixo consumo com regulação automática em função da luz exterior, do uso eficiente da água com o aproveitamento de águas pluviais e de um conceito que privilegia um ambiente interior de excelência, nomeadamente ao nível da qualidade do ar e do conforto térmico.”