Sonae Sierra e Armórica compram SerraShopping na Covilhã

A Sonae Sierra, proprietária de 45 centros comerciais com um valor de mercado de sete mil milhões de euros, e a espanhola Armórica anunciaram esta sexta-feira a criação de uma parceria para a aquisição do centro comercial SerraShopping, localizado na cidade da Covilhã e parcialmente detido pelo Sierra Portugal Fund.

“No âmbito desta aquisição, a Armórica deterá uma participação maioritária no ativo, ficando a Sonae Sierra com uma participação minoritária. A Sonae Sierra continuará responsável pela gestão do centro comercial”, informaram as duas empresas.

Localizado na Covilhã, o SerraShopping abriu ao público em novembro de 2005, tem 75 lojas distribuídas por 17.678 m2 e 900 lugares de estacionamento. Na visão das compradoras, o centro apresenta “a maior oferta comercial da região, com uma diversidade de lojas, serviços e lazer adequada aos gostos e preferências dos seus visitantes, e uma arquitetura e design inspirados em elementos da natureza, na Serra da Estrela e na neve, estando perfeitamente enquadrado na cidade serrana”.

Em janeiro, a Sonae Sierra anunciou a venda do Albufeira Shopping e do Centro Comercial Continente de Portimão a um fundo gerido pela Square AM, continuando no entanto a ser responsável pela gestão de ambos.

Sobre este novo negócio, Fernando Guedes de Oliveira, CEO da Sonae Sierra, sublinhou a “concretização de mais esta parceria que resulta do reconhecimento pelo mercado da qualidade dos nossos ativos e da confiança deste importante parceiro investidor na nossa experiência e know-how enquanto operador de referência no setor de imobiliário de retalho”.

“A aquisição do SerraShopping insere-se na estratégia de expansão da Armórica que passa por adquirir ativos de reconhecida qualidade e alinhados com seu modelo de investimentos. A parceria com a Sonae Sierra demonstra a relevância da Armórica no panorama imobiliário da Península Ibérica e reafirma o seu compromisso de continuar a crescer com base em relações sustentáveis e de longo prazo”, disse por seu lado Johannes Sleumer, chairman da Armórica.