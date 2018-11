Sonae Sierra com lucro de 77,7 milhões até setembro

A Sonae Sierra registou 77,7 milhões de euros de lucro nos primeiros nove meses do ano, que compara com os 77,8 milhões de euros registados no período homólogo, foi esta quarta-feira comunicado ao mercado.

“A Sonae Sierra registou um desempenho positivo no seu portefólio de ativos e de negócios, tendo o resultado direto aumentado 9,7% face ao mesmo período do ano anterior e o resultado líquido, de 77,7 milhões de euros, permanecido estável em comparação com o período homólogo”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No período de referência, o resultado operacional da dona dos centros comerciais Colombo e Vasco da Gama atingiu 77,5 milhões de euros, mais 2,3% em comparação com os primeiros nove meses de 2017.

Os centros comerciais detidos pela Sonae Sierra mantiveram-se numa “trajetória de crescimento”, com as vendas dos lojistas a crescerem 1,3% no portefólio europeu.

“O total das rendas cresceu 1,7% na Europa numa base comparável, com um contributo significativo de Portugal e Espanha, mercados onde se registaram crescimentos de 3,9% e de 2,6%, respetivamente. No Brasil, as rendas cresceram 3,1% (em reais)”, lê-se no documento.

Por sua vez, a taxa de ocupação global do portefólio avançou para 96,3%, mais 0,7 pontos percentuais, face ao mesmo período do ano anterior.

Já o resultado direto da empresa subiu 9,7% para 49,6 milhões de euros, enquanto o indireto foi de 28,1 milhões de euros, o que traduz uma queda de 14%.

No total, o passivo da Sonae Sierra atingiu 1.310 milhões de euros, até 30 de setembro, que compara com os 1.245 milhões de euros registados no período homólogo.

“A Sonae Sierra continuou a implementar com êxito a sua estratégia de reciclagem de capital nos primeiros nove meses do ano. Reduziu a sua participação no centro comercial SerraShopping e prosseguiu com sucesso os projetos de Desenvolvimento em curso”, concluiu a empresa.