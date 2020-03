Sonae vai propor dividendo de 4,63 cêntimos, um aumento de 5%

O Conselho de Administração da Sonae vai propor o pagamento de um dividendo bruto de 4,63 cêntimos por ação relativo a 2019, o que representa um aumento de 5% face ao ano anterior, divulgou o grupo.

O lucro da Sonae caiu 20,2% em 2019, face ao período homólogo de 2018, para 165 milhões de euros, “apenas devido aos itens não recorrentes” verificados no exercício anterior, anunciou a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“Considerando o resultado líquido obtido no ano de 2019 e, de acordo com a prática recente de distribuição de dividendos, o Conselho de Administração irá propor em assembleia-geral de acionistas, o pagamento de um dividendo bruto de 0,0463 euros por ação, 5% acima do dividendo distribuído no ano anterior”, refere a Sonae, no comunicado dos resultados anuais.

A Sonae adiantou que “o resultado líquido atribuível aos acionistas fixou-se em 165 milhões de euros, abaixo do valor registado” em 2018 “devido aos itens não recorrentes verificados no exercício anterior”.

Mais concretamente “as mais-valias registadas na transação da Outsystems pela Sonae IM, na venda de ativos pela Sonae Sierra e nas operações ‘sale & leaseback’ executadas pela Sonae MC”, adianta a empresa liderada por Cláudia Azevedo.

Excluindo estes efeitos, que totalizaram 104 milhões de euros em 2018, o lucro teria “registado um crescimento expressivo”.

No ano passado, o volume de negócios da Sonae aumentou 9,2% para 6.435 milhões de euros, “beneficiando maioritariamente do desempenho da Sonae MC e da consolidação anual de vendas em termos estatutários da Sonae Sierra”, refere o grupo.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) subiu 7,5% para 695 milhões de euros.