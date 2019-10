Sondagem: PS sem maioria com três partidos “à mão”

Os socialistas vencerão as eleições legislativas, mas não com maioria absoluta. A conclusão é da sondagem realizada pelo ISCTE e pelo Instituto de Ciências Sociais (ICS) para o Expresso/SIC. O Partido Socialista perdeu força desde setembro, ao passo que os sociais-democratas recuperaram. A diferença que separa os dois partidos é de apenas 10 pontos.

Segundo os dados do inquérito, há ainda 13% dos portugueses que ainda não decidiram se vão votar ou em quem votarão, entre eles destacam-se os mais jovens.

Excluindo os abstencionistas (16%) e depois da imputação de indecisos e recusas (13%), a sondagem mostra que 38% dos portugueses pretende votar no PS e 28% no PSD. Seguem-se o Bloco de Esquerda (BE) com 10% de intenção de voto, o PCP-PEV com 7%, o CDS com 5% e o PAN com 3%.

Os intervalos de deputados apontados pela sondagem revelam que António Costa poderá ter no máximo 114 deputados – a dois de uma maioria. Não obtendo a maioria, o PS terá de negociar sempre com outros partidos.

“Mesmo assim, dependendo da margem da vitória (104 a 114 eleitos) e tendo em conta a margem de erro da sondagem (que pode levar o PS até 41%), o líder socialista terá ainda várias hipóteses à mão para escolher um ou diferentes maiorias: Bloco (seguramente), CDU (talvez) e PAN (menos provavelmente”, indica o Expresso.