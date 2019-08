Sony cria ar condicionado portátil para colocar na roupa

Chama-se Reon Pocket e provavelmente irá acabar com as “guerras” no escritório. Criado pela Sony, é um ar condicionado portátil, tão pequeno que cabe num bolso. A temperatura é controlada por uma aplicação móvel.

O projeto foi proposto no First Flight, a plataforma de crowdfunding do gigante japonês lançada em 2015, de acordo com a Extreme Tech. Já angariou cerca de 544 mil euros e, para já, o lançamento está previsto apenas para o Japão no próximo ano.

Além de refrescar, este aparelho também tem a opção de aquecer, tal como um ar condicionado normal.

O gadget foi desenhado para ser colocado na parte de trás do colarinho da camisa ou camisola, regulando assim a temperatura do corpo. A temperatura vai variar entre aumentar oito graus Celsius ou arrefecer 13 graus. Tem autonomia de 24 horas e demora duas horas a carregar a bateria.

O preço vai variar entre 12,760 yen (cerca de 105 euros) para um aparelho que tem de ser controlado manualmente e uma t-shirt, ou 17,380 yen (143 euros) para um pacote com um aparelho que ajusta automaticamente a temperatura e vem com 17 t-shirts incluídas.