SOS Vizinho. Se for de um grupo de risco e precisar de ajuda agora pode ligar

Querem a ajudar idosos ou outros grupos de risco a ultrapassar em segurança a pandemia do covid-19. Há cerca de 3 mil voluntários para fazer chegar a casa bens essenciais a quem deve ficar resguardado no lar. Agora há também uma linha telefónica se precisar de ajuda. Há 50 voluntários da SOS Vizinho para o ouvir.

“O propósito do SOS Vizinho é fazer chegar bens essenciais e produtos de primeira necessidade a grupos de risco (> 65 anos e doentes crónicos) que surgiram no contexto do estado de emergência em que o país se encontra. Ao sinalizar os grupos de risco em cada conselho e ao criar uma rede de distribuição, que conta com o suporte de voluntários e coordenadores em todo o país, conseguimos fazer chegar a quem mais precisa os bens essenciais de que necessitam. Assim, evita-se que estas pessoas tenham de sair de casa e, consequentemente, estejam mais expostas ao risco de contágio”, explica Henrique Paranhos, um dos co-fundadores deste projeto.

Desde o arranque mais de 3 mil voluntários já se juntaram ao projeto para prestar ajuda. “Aceitamos o registo de voluntários na nossa plataforma online, que passam depois por um rigoroso processo de seleção que permitirá perceber se tem sintomas, se vive com alguém dentro do grupo de risco ou que possa estar contagiada, etc. Após validação de todos estes fatores e seleção do candidato a voluntário, estes são organizados e geridos por um coordenador de concelho, que fará a atribuição de pedidos e gestão das suas disponibilidades”, explica.

Três milhares já se juntaram, mas há necessidades ainda por preencher numa série de concelhos. Arouca, Espinho, Santa Maria da Feira, Vizela, Montemor-o-Velho, Portel, Pombal, Lourinhã, Torres Vedras, Santarém, Vila Nova de Cerveira, Viana do Castelo, Mafra, Vila Nova de Famalicão, Paredes, Ponte de Lima, Loures, Sobral de Monte Agraço, Alenquer, Felgueiras, Reguengos de Monsaraz, Santo Tirso, Arruda dos Vinhos, Trofa e Tomar.

O site também faz a ponte de contacto para quem precisa de apoio, podendo solicitá-lo por via digital. Prometem uma resposta em 24h. “Todo o processo encontra-se automatizado para que cada necessidade seja suprida em 24h, desde o momento em que o pedido entra na nossa plataforma, é alocado ao concelho e coordenador respetivos, e este o aloca a um voluntário disponível no seu turno”, descreve Henrique Paranhos.

“Os voluntários no terreno estarão devidamente credenciados e identificados para o desempenho da sua tarefa, bem como cobertos por um seguro criado de propósito para o âmbito da ação”, alerta.

Mas agora há também uma linha de apoio gratuita, para onde pode ligar: 800 20 20 20.

“A possibilidade de criar uma linha verde nacional e gratuita para os pedidos poderem ser feitos via chamada telefónica começou a ser falada desde o momento zero deste projeto. Já existem várias plataformas, aplicações para smartphone e outras tecnologias que dão resposta, e bem, a muitas das necessidades que resultaram do estado de pandemia em que nos encontramos”, refere o responsável.

Mas nem todos estão familiarizados com as novas tecnologias, em particular, os idosos.

“O nosso projeto sempre foi pensado para apoiar os mais velhos, os doentes crónicos, os que se encontram isolados e os que mais ficaram ainda neste momento. E, infelizmente, muitos destes não têm acesso a tecnologia, nem a smartphones, nem a internet, nem a redes sociais. A estas pessoas esperamos que possa chegar a informação, pelas vias tradicionais, de que existe uma linha de apoio para a qual podem ligar para fazer os seus pedidos de alimentação, medicamentos, produtos de higiene, limpeza e primeiros socorros”, diz. “Queremos que estas pessoas fiquem em casa, nós temos voluntários espalhados pelo país com o objetivo de ajudar neste momento de crise, cientes de todos os cuidados necessários para evitar o contágio. No andar, no prédio, no bairro, na freguesia. Fazemos chegar bens essenciais a grupos de risco.”

A linha telefónica foi montada com o apoio da Altice, funcionando o call center, onde estão 50 voluntários em turnos rotativos, instalado na sede da operadora em Picoas. “A Altice deu um forte contributo para a materialização deste projeto desde logo do ponto de vista logístico, na montagem de um call center em tempo record, bem como do ponto de vista de recursos humanos, pois vários colaboradores da companhia aceitaram o desafio de assumir a responsabilidade de coordenação de voluntários em vários concelhos de todo o país.”