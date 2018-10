S&P ainda acredita num divórcio amigável entre Reino Unido e UE

O cenário central da agência de rating Standard & Poor’s (S&P) para a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) é de uma separação suave e ordenada que decorrerá entre 29 de março de 2019, o dia formal do Brexit, e final de 2020.

Na sexta-feira à noite, a agência anunciou que mantém a nota da dívida britânica em AA (o segundo maior nível da escala dos ratings), embora tenha esta avaliação em perspetiva (outlook) negativa, o que significa que o próximo passo pode ser uma despromoção.

A S&P repara que, embora o Reino Unido “se encaminhe para a saída da UE em março de 2019”, continua “a reter os seus pontos fortes chave relativos ao crédito: níveis elevados de rendimento, uma economia diversificada, instituições fortes e independentes e uma moeda, a libra, que tem estatuto de reserva”.

A S&P justifica o outlook negativo com o facto de “a incerteza persistir relativamente à relação futura entre o Reino Unido e o seu parceiro comercial mais importante, a UE, e relativamente ao período de transição que irá começar no dia em que o país abandonará a UE, 29 de março de 2019”.

A empresa de ratings repara que “faltam cinco meses para que o Reino Unido saia oficialmente da UE”, mas “no nosso cenário de base, prevemos que o Reino Unido e a UE concordarão nos termos da saída”. E “também prevemos um período de transição (durante o qual o status quo é amplamente mantido, permitindo que a economia britânica se ajuste à nova relação com a UE) e que será implementado até dezembro de 2020”.

“No entanto, os dois lados ainda não finalizaram o acordo” para um relacionamento futuro” e uma vez que falta pouco tempo, isto está a adensar a incerteza e o nervosismo quanto ao futuro próximo, designadamente receios de rutura económica e comercial e de instabilidade financeira.

A S&P considera que, mesmo no seu cenário base, a economia britânica sai a perder. Projeta um abrandamento do crescimento (com a economia a crescer à volta de 1,3%), subida ligeira do desemprego (ainda assim baixo até 2021, na casa dos 4,6%), contas públicas mais apertadas, com menos serviços e apoios sociais, e mais endividamento público.

O Reino Unido tinha o rating máximo da S&P (AAA), mas a 27 de junho de 2016 a nota foi cortada para o atual nível AA por causa do Brexit.