S&P corta crescimento de Portugal, mas vê brilharete no défice em 2022 (e em 2021)

Photo courtesy of RTP (Portuguese Public Television Broadcaster). Portuguese Socialist Party (PS) leader, António Costa, during the televised debate with Portuguese Social Democratic Party (PSD) leader, Rui Rio (not pictured), both candidates for the 2022 legislative elections on RTP, Lisbon, Portugal, January 13, 2022. Elections will be held on January 30. PEDRO PINA/RTP/LUSA © LUSA

A economia portuguesa vai crescer bastante menos este ano por causa da crise galopante e da guerra contra a Ucrânia, diz a agência de ratings Standard & Poor's (S&P), mas esta continua a acreditar que o governo vai ser capaz de fazer um brilharete orçamental. Em 2022, mas em 2021 também. A nota da dívida ficou na mesma: em BBB e com tendência (outlook) "estável".

O crescimento da economia vai ressentir-se em 2022. Em outubro, o governo estava a apontar para uma retoma de 5,5%, mas segundo a empresa avaliadora da qualidade da dívida deve rondar 4,6%. Pode piorar, por causa da guerra.

No entanto, parece haver folgas substanciais no défice. Em 2021, diz a S&P, o défice público deve ficar abaixo de 3% do produto interno bruto (PIB), nos 2,9%.

E este ano, mesmo com o descalabro na economia europeia e mundial, a S&P prevê um valor na casa dos 2%. Mais baixo ainda que no Orçamento do Estado de 2022 (que foi chumbado), onde o governo tinha como meta 3,2% do PIB.

"As incertezas geopolíticas globais e o aumento dos preços da energia e das matérias-primas levaram-nos a rever a nossa previsão de crescimento do PIB de Portugal em 2022, de 5,7% para 4,6%, mas com possíveis descidas adicionais, dependendo da evolução do conflito na Ucrânia", dizem os avaliadores.

"Apesar disto, as perspetivas de crescimento do PIB português a médio prazo são favoráveis, com o turismo posicionado para uma forte recuperação em 2022-2023 e 69,5 mil milhões de euros (22% do PIB) em subvenções da União Europeia a serem desembolsados entre 2022 e 2027."

"O défice público de 2021 deve ser inferior a 3% do PIB", abaixo da meta de 4,3% do governo. E depois "diminuirá dentro da casa dos 2% do PIB em 2022", caminhando "no sentido do equilíbrio até 2024".

"Um crescimento sólido e contas externas e orçamentais equilibradas colocaram os rácios da dívida pública e privada novamente numa trajetória descendente acentuada, embora partindo de níveis elevados", observa a Standard & Poor's.