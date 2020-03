SportTV baixa preços para levar futebol a todas as casas até acabar a época

Se o público não pode ir ao estádio, leva-se o estádio ao público. O que não é dizer pouco: basta ver que só o Estádio da Luz tem uma média superior a 37 mil espectadores por jogo.

Por razões de segurança associadas ao risco de contágio do Covid-10, decidiu-se suspender a presença de adeptos nos jogos da I e da II Liga, ou seja, as equipas jogam mas à porta fechada, com as bancadas vazias. Para garantir que quem não pode ir ao estádio não tem de perder o jogo, a SportTV decidiu então dar uma ajuda aos adeptos que ainda não pagam o canal, baixando o preço para 19,99 euros a partir de sexta-feira e garantindo o visionamento de todos os jogos.

“Após a decisão publicamente comunicada de suspensão da presença de adeptos nos jogos da I e II Liga, a SportTV terá um novo preço de acesso aos seus canais, já a partir da sexta-feira próxima, dia 13 de março, e que estará disponível para todos os lares portugueses (não empresariais) que queiram aderir aos canais SportTV e a todas as modalidades desportivas que neles são transmitidas”, explica a direção, em comunicado enviado ao Dinheiro Vivo.

A decisão de fazer os jogos desta jornada à porta fechada aconteceu depois da recomendação da ministra da Saúde, Marta Temido, de suspensão de eventos em espaços abertos com mais de cinco mil pessoas e de eventos à porta fechada com mais de mil participantes, até 3 de abril. Razão pela qual a decisão da Liga foi tomada para os jogos desta semana, estando por saber se vai prolongar-se além da corrente jornada.

Ainda assim, a SportTV opta por manter as novas condições de acesso, a 19,99 euros, até ao fim do campeonato, com “o único intuito de facilitar o acesso a um maior número de lares portugueses aos referidos canais, no atual contexto”. O canal sublinha que não se trata de uma medida promocional da marca mas antes de uma decisão tomada “no seguimento do panorama nacional gerado pela pandemia Co9vid-19”. E por isso mesmo o novo preço de acesso vai manter-se “pelo menos até ao final da época”, vigorando para “todos os que queiram aderir à SportTV a partir de sexta-feira” e sem obrigar “a qualquer período de fidelização após a compra da primeira mensalidade”.