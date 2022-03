Standard & Poor's avança. Rússia está a dois passos de entrar em incumprimento e bancarrota

© Pixabay

A capacidade da Rússia pagar as suas dívidas está a deteriorar-se de forma acelerada e agora faltam apenas dois níveis de "rating" (nota da dívida pública do País) para a Federação ser considerada incumpridora e começar a falhar pagamentos a grandes credores, avançou a maior agência de notação financeira, a norte-americana Standard and Poor's (S&P), após o fecho da bolsa de Nova Iorque, esta quinta-feira.

De uma assentada, a S&P cortou o rating russo de BB+ para CCC-, dois níveis, faltando apenas mais dois passos até chegar à classe D (default, incumprimento). A tendência (outlook ou perpetiva) para a nota atribuída hoje (CCC-) é "negativa". A bancarrota está, assim, cada vez mais próxima, de acordo com os parâmetros desta agência de ratings.

"O conflito militar da Rússia com a Ucrânia provocou uma nova ronda de sanções governamentais dos país do G7 [os sete maiores do mundo], incluindo as que visam as reservas cambiais do Banco Central da Rússia (BCR)", começa por dizer a empresa de avaliação.

"Isto tornou grande parte das reservas russas inacessíveis, minando a capacidade do BCR de agir como credor de último recurso e prejudicando o que tinha sido - até recentemente - a força de crédito mais destacada da Rússia: a sua posição líquida de liquidez externa."

A S&P observa que "para mitigar a elevada volatilidade resultante da taxa de câmbio e dos mercados financeiros, e para preservar os amortecedores de moeda estrangeira remanescentes, as autoridades russas introduziram, entre outras, medidas de controlo de capitais que, segundo entendemos, podem travar os detentores de obrigações do tesouro não residentes de receberem atempadamente os pagamentos de juros e de capital", avisa a mesma entidade.

Por isso, "baixámos as nossas notações de crédito soberano de longo prazo em moeda estrangeira e local da Rússia para 'CCC-' de 'BB+' e 'BBB-', respetivamente, e mantivemo-las em observação, mas com tendência negativa". Podem descer mais na categoria do crédito público, basicamente.

