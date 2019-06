Procura de elétricos aumentou 129% num ano

A procura de carros elétricos aumentou 129% no último ano. Os dados são de um estudo do Standvirtual, portal online de anúncios classificados de automóveis, que analisou o período entre abril de 2018 e abril de 2019.

O estudo revela que a média de dias em que os anúncios de carros elétricos estão ativos na plataforma diminuiu consideravelmente, de 74 para 35, reforçando assim o aumento da procura.

“A aposta ou preferência pelos elétricos é já mais do que apenas uma tendência. A sociedade está cada vez mais preocupada com as questões ambientais e isto tem consequências em todos os setores de atividade”, aponta Miguel Lucas, Head of Business do Standvirtual. “Existia uma ideia generalizada de que podia ser assim, mas a realidade dos números não deixa qualquer dúvida. O mercado está a mudar e é fundamental que todos os players envolvidos tenham essa noção”.

O modelo mais procurado, na plataforma que conta com cerca de 1,4 milhões de utilizadores mensais, durante o mês de abril foi o Tesla Model S, seguindo-se o Renault Zoe, o BMW i3, o Nissan Leaf e o Smart ForTwo. A procura por estes modelos também cresceu durante o período analisado, tendo sido o BMW i3, o modelo cuja procura mais aumentou (172%).

O preço médio dos veículos elétricos anunciados no Standvirtual não sofreu alterações significativas, tendo passado de 25.437 euros em abril de 2018 para 25.461 euros em abril de 2019.