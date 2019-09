Startup biomédica portuguesa a caminho dos EUA

Desenvolver tecnologias inovadoras que permitem aos profissionais de saúde ajudar pessoas com limitações físicas a melhorar a sua qualidade de vida é o objetivo da Adapttech, startup luso-britânica biomédica que tem crescido rapidamente desde que nasceu, há quatro anos, na Universidade do Porto. Com sede no Reino Unido e o polo de Investigação e Desenvolvimento ainda sediado no Porto, a empresa fechou, no ano passado, uma ronda de investimento de 2 milhões de euros com a portuguesa Hovione Capital (primeiro investidor na Adapttech) e a britânica Mercia Asset Management. E acaba de conseguir lux verde do regulador americano, a Food and Drug Administration (FDA), para chegar a este mercado, com o “dispositivo médico que melhora o processo de adaptação de próteses”.

Os mercados norte-americano e europeu de próteses estão avaliados em 5 mil milhões de euros/ano, servindo um total de 6,5 milhões de pessoas amputadas nos membros inferiores. As novas próteses baseiam-se numa nova tecnologia, o sistema Insight, “que combina laser scanning, tecnologia wearable e uma aplicação móvel que torna mais rápido e fácil o ajuste da prótese ao membro inferior e permite monitorizar o processo de reabilitação do paciente”, explica a empresa, que recentemente recebeu a classificação de Dispositivo Médico de Classe I pela FDA, depois de já ter a marcação CE, que comprova a conformidade desta nova tecnologia com a legislação europeia.

O lançamento oficial do sistema Insight será feito neste mês em San Diego, durante a AOPA World Congress, uma das maiores feiras de O&P (ortóteses e próteses) do mundo. Com esta evolução, a Adapttech adiciona à equipa o ex-CEO da Touch Bionics — empresa que criou a primeira mão biónica do mundo e que foi adquirida em 2016 pelo gigante de O&P Össur por 35 milhões –, Stuart Mead, que tem profundo conhecimento neste setor e se sentará na cadeira de chairman, ajudando a preparar a entrada no mercado dos Estados Unidos, neste mês.

“Obter o parecer favorável da FDA para o Insight foi um marco fundamental para a Adapttech. Estamos agora totalmente focados no lançamento deste produto nos EUA”, afirma Stuart Mead, acrescentando que “a tecnologia está comprovada, temos a equipa certa para a comercializar e estamos prontos para transformar a forma como as próteses são adaptadas”.

Fundada em 2015 por Frederico Carpinteiro e Mario Espinoza, dois engenheiros biomédicos formados na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, não demorou até que a Adapttech chamasse a atenção da Hovione Capital, o único investidor em Portugal totalmente especializado no setor da saúde, que investiu na startup logo em 2016, permitindo-lhe transformar o protótipo inicial num produto pronto a ser comercializado.

“A Hovione Capital foi o primeiro investidor a reconhecer o enorme potencial da tecnologia da Adapttech, cujo objetivo é revolucionar o processo de adaptação de próteses — que atualmente tem graves ineficiências”, explica Peter Villax, chairman da Hovione Capital. “Após vários anos de intenso desenvolvimento, a Adapttech está agora pronta para lançar o seu primeiro produto no exigente mercado norte-americano, lançamento comercial que muito beneficiará da extensa experiência de mercado de Stuart Mead.”

“Costa trouxe confiança, mas ser jovial não chega”. Entrevista a Peter Villax, a ler aqui

O Insight combina laser scanning, tecnologia vestível e uma aplicação móvel para tornar mais rápido e fácil o ajuste correto de próteses do membro inferior e monitorizar todo o processo de reabilitação do paciente. O scanner a laser cria um modelo 3D do interior do encaixe da prótese em menos de 90 segundos, que passa a ficar disponível na aplicação. Depois, são feitos testes de marcha em que o paciente usa o dispositivo vestível. Este tem sensores colocados entre o membro residual e o encaixe da prótese e que recolhem dados em tempo real, de modo a identificar os locais da prótese que necessitam de ser corrigidos, de modo a que se consiga um encaixe perfeito. Estes locais “problemáticos”, onde existe demasiada pressão entre a prótese e o membro, são assinalados diretamente no modelo 3D, a que o clínico acede facilmente através da aplicação, que permite ainda que todos os resultados sejam registados e avaliados a qualquer momento e em qualquer lugar.

“O processo de adaptação de uma prótese de membro inferior pode demorar semanas até se obter uma solução final adequada. São necessárias muitas consultas, o que é inconveniente para o paciente e para o ortoprotésico”, explica Frederico Carpinteiro, cofundador da Adapttech. “Com o Insight, os ortoprotésicos necessitam de menos tempo para atender pacientes com problemas de adaptação da prótese ao membro e ajustar, avaliar e reajustar o encaixe da prótese. Por outro lado, os pacientes também evitam constantes deslocações à clínica. O Insight tem o potencial de ajudar as clínicas e os centros de reabilitação a melhorar a adaptação à prótese e a mobilidade funcional dos seus pacientes, o que pode ajudá-los a ter uma prótese adaptada e a retomar a sua vida o mais rápido possível.”

Grupo Hovione: Leia aqui sobre a expansão da farmacêutica do grupo em Portugal

Depois de ter obtido ótimos resultados nos testes a que foi submetido com pacientes na Europa — realizados no Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, onde se demonstrou que reduziu para metade o tempo necessário para a adaptação e avaliação do paciente aquando do processo de ajuste de próteses de membros residuais –, o Insight avança agora para um estudo intensivo em duas clínicas nos Estados Unidos: De La Torre Orthotics and Prosthetics, em Pittsburgh, e Prosthetics & Orthotic Associates, em Middletown.

“Estamos entusiasmados por sermos uma das primeiras clínicas aqui a ter acesso a esta tecnologia”, afirmou Edward De La Torre, presidente da De La Torre Orthotics and Prosthetics. “Esperamos obter melhorias na saúde do paciente, reduzir os níveis de dor e aumentar a atividade do paciente, através da melhoria significativa da experiência inicial entre o paciente e o técnico.” “Pretendemos reduzir o tempo de ajuste e a avaliação da prótese, em benefício dos nossos pacientes e dos nossos profissionais de saúde”, concordou Thomas Passero, fundador da Prosthetic & Orthotic Associates.

Capital de risco fundada em 2015, a Hovione Capital é o único investidor em Portugal totalmente especializado em saúde, investindo em projetos inovadores por toda a Europa e contando já financiamentos da ordem dos 2,5 milhões de euros em seis empresas, quatro em Portugal e duas no Reino Unido.