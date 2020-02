STE corrige lapso sobre perda de salário líquido dos trabalhadores

Não há perda na remuneração líquida para a maioria dos trabalhadores da função pública, admite o Sindicato dos Quadro Técnicos do Estado (STE), após um lapso de cálculo que contabilizava perdas até pouco mais de um euro entre as remunerações mais altas da função pública com a atualização de salários em 0,3% neste ano.

“Por lapso, no âmbito das suas declarações na sequência da reunião de negociação com o governo, o STE entregou hoje à imprensa uma tabela de simulação dos aumentos salariais que tinha dados incorretos”, explicou a estrutura dirigida por Helena Rodrigues.

“Neste momento, com 0,3% de atualização, a maioria dos trabalhadores vai receber menos remuneração”, tinha argumentado a presidente do STE, Helena Rodrigues, após um encontro com o secretário de Estado da Administração Pública, José Couto, para retomar as negociações sobre o que o governo estará disposto a acrescentar aos 0,3% de aumento.

Nos cálculos do STE, a subida em 0,3% produziria menor remuneração líquida mensal frente à nova tabela de retenção na fonte do IRS entre os salários mais altos, com variações negativas de até um euro. Nas contas que agora corrige, a estrutura sindical contabiliza subidas de salário líquido entre os 3,86 euros e os 9,08 euros nas remunerações brutas acima de 1201,48 euros.

Na reunião negocial desta segunda-feira – a segunda pós-orçamento para negociar aumentos extra – os Técnicos do Estado apresentaram nova contraproposta que desce dos 3% para os 2% a exigência de atualização transversal de salários para 2020.

Tal como Fesap e Frente Comum, o STE pede também a recuperação de três dias de férias perdidos durante a crise, uma medida para a qual o governo já confirmou abertura. A estrutura pede também a subida do subsídio de refeição de 4,77 para dez euros, a redução do desconto para a ADSE, dos atuais 3,5% para 2,5%, e o fim das quotas para melhores avaliações no sistema do SIADAP.

Na última reunião, o governo comprometeu-se a assegurar aumentos extraordinários até sete euros para os salários até 683,13 euros, abrangendo assistentes operacionais no primeiro e segundo escalão da categoria, e assistentes técnicos no respetivo primeiro escalão. Mostrou-se ainda disponível para receber contrapropostas e admitiu que, em função disso, a proposta final “poder ter nuances”.

Corrigido às 17h34 com a correção feita pelo STE em comunicado.