STE diz que maioria dos trabalhadores perde salário com 0,3%

O Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) afirma que grande parte dos trabalhadores das administrações públicas vai perder na remuneração líquida mensal com a atualização das remunerações em 0,3%, prevista para a generalidade dos trabalhadores. As perdas vão de 8 cêntimos a mais de um euro para os salários acima de 2025 euros brutos, nas contas da organização.

“Neste momento, com 0,3% de atualização, a maioria dos trabalhadores vai receber menos remuneração”, argumentou a presidente do STE, Helena Rodrigues, após um encontro com o secretário de Estado da Administração Pública, José Couto, para retomar as negociações sobre o que o governo estará disposto a acrescentar aos 0,3% de aumento.

“A carga fiscal é que está a enviesar todo este processo”, apontou a dirigente sindical. Nos cálculos do STE, a subida em 0,3% produz menor remuneração líquida mensal frente à nova tabela de retenção na fonte do IRS entre os salários mais altos, com variações negativas de até um euro. Em parte, a perda decorrerá não só do imposto (nalguns caso a taxa até é menor, em décimas) mas também do efeito da subida proporcional das contribuições para a Caixa Geral de Aposentações e ADSE.

Em situações anteriores de atualização, até 2009, a situação não se terá colocado, segundo Helena Rodrigues, com a atualização das taxas de retenção de imposto a manter uma margem relativamente à inflação considerada. Na altura, a inflação prevista. Já desta vez, defende, o STE conhece casos de “alguns trabalhadores” que prefeririam não ter a atualização de 0,3%.

Na reunião com José Couto, o STE entregou uma proposta para “por ser da mais elementar justiça” que seja criada “uma cláusula no sentido de evitar que a atualização salarial proposta venha a provocar uma diminuição do salário em termos líquidos face ao atual, tal como aconteceu na proposta do governo quanto ao aumento em sete euros do nível cinco da Tabela Remuneratória Única”.

Esta última situação foi primeiro apontada pela Fesap. Estão em causa os salários líquidos de assistentes operacionais no segundo escalão e de assistentes técnicos no primeiro escalão. Caso recebessem neste ano apenas a atualização de 0,3%, ficariam isentos de IRS e levariam para casa à volta de 586 euros. Já com o aumento extra de sete euros, para os 690,13 euros brutos, ficarão sujeitos a uma taxa de retenção na fonte de 4,2% nas tabelas deste ano, levando para casa, após todos os descontos, 561 euros.

Na reunião negocial desta segunda-feira – a segunda pós-orçamento para negociar aumentos extra – os Técnicos do Estado apresentaram nova contraproposta que desce dos 3,5% para os 2% a exigência de atualização transversal de salários para 2020.

Tal como Fesap e Frente Comum, o STE pede também a recuperação de três dias de férias perdidos durante a crise, uma medida para a qual o governo já confirmou abertura. A estrutura pede também a subida do subsídio de refeição de 4,77 para dez euros, a redução do desconto para a ADSE, dos atuais 3,5% para 2,5%, e o fim das quotas para melhores avaliações no sistema do SIADAP.

Na última reunião, o governo comprometeu-se a assegurar aumentos extraordinários até sete euros para os salários até 683,13 euros, abrangendo assistentes operacionais no primeiro e segundo escalão da categoria, e assistentes técnicos no respetivo primeiro escalão. Mostrou-se ainda disponível para receber contrapropostas e admitiu que, em função disso, a proposta final “poder ter nuances”.

As negociações entre governo e sindicatos são retomadas quarta-feira, devendo o governo dar estão a conhecer o resultado final das negociações.

Atualizado às 14h06