STE exige aumentos de 0,4% para todos os salários e pensões

O Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) defende a atualização de vencimentos na função pública, assim como da generalidade das pensões, em linha com a inflação prevista para 2021. Para o próximo ano, e perante uma trajetória de afundamento continuado na evolução de preços, o Orçamento Suplementar de 2020 antecipa uma inflação de 0,4%.

A proposta de atualizações remuneratórias consta do caderno de reivindicações enviado ontem pelo STE ao governo. Em comunicado, esta quarta-feira, a organização dá conta também de uma proposta de aumento do subsídio de refeição em 23 cêntimos. O STE, diz, espera uma “atualização remuneratória de valor igual ao da inflação esperada para 2021 e do valor do subsídio de refeição para 5€”.

O sindicato qualifica as propostas que apresenta, relativas ao Orçamento do próximo ano, como “realistas e adequadas” atendendo ao momento que o país atravessa devido à pandemia.

O valor de atualização da Tabela Remuneratória Única proposto sucede à informação por parte do governo de que a prioridade do próximo ano será reforçar o número de funcionários e não aumentar salários. Em 2020, a grande maioria dos trabalhadores das administrações públicas teve aumentos de 0,3%, com o governo a deixar então a promessa de uma subida expressiva, de 1,1%, então em linha com a inflação esperada. Uma promessa que, à partida, não deverá manter-se.

Nas restantes estruturas sindicais da função pública, a Fesap revelou segunda-feira a exigência de um aumento nunca inferior a 1%. Já a Frente Comum mantém a pretensão de uma subida em 90 euros para todos os trabalhadores, solidária com a proposta reivindicativa que a CGTP apresentou para o conjunto dos trabalhadores ainda em 2019 e que se mantém neste ano.

O STE propõe também que as pensões de velhice sejam atualizadas na mesma medida que os salários da função pública. “Propõe-se que o valor de todas as pensões seja atualizado em linha com a taxa de inflação prevista para 2021, desta população considerada de risco relativamente à Covid-19”, afirma o comunicado da organização.

Em 2020, e pelo quarto ano consecutivo, o governo avançou com uma atualização extraordinária das pensões mais baixas, até aos 658,2 euros, negociada em sede de especialidade na proposta de Orçamento do Estado para 2020.

Também entre os salários da função pública, os níveis mais baixos da Tabela Remuneratória única (4 e 5), abrangendo as posições de entrada de assistentes técnicos e assistentes operacionais, tiveram um aumento maior, em 10 euros, para os 654,07 euros e 693,13 euros.

Revisão nas carreiras e estratégia anticorrupção

Além dos aumentos gerais, o STE pede mais recrutamento para a função pública e a revisão dos sistema de avaliação, o SIADAP, por via do se impõe um período de espera de 10 anos para progressão na carreira, assim como fixação de valores para acesso à pré-reforma (já legislada, mas por regulamentar), aumento do investimento tecnológico nas instituições públicas.

O STE quer ainda mudanças na estrutura remuneratória dos técnicos superiores e dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, e a revisão de oito carreiras na administração: técnicos superiores de saúde; informáticos; investigadores; carreiras do Tribunal de Contas; carreiras do Instituto da Mobilidade e dos Transportes; carreiras de Inspeção; gerentes e subgerentes do ex-Instituto para a gestão das lojas do cidadão; carreiras do sector da Justiça.

A estrutura sindical mostra-se ainda preocupada com a chegada dos fundos europeus para a recuperação no próximo ano, exigindo uma estratégia contra a corrupção que vá mais longe do que aquilo que prevê para já o chamado ‘Plano Costa e Silva’. “Concordamos com o proposto no documento Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030, de criação de ‘um portal público em que seja reportada a atribuição dos fundos europeus, as entidades beneficiadas, os critérios estabelecidos e o grau de execução, de forma a assegurar a transparência e integridade de todo o processo de prestação de contas’”, refere.

“Mas entendemos que é preciso fazer mais, designadamente, implementar as medidas anticorrupção recomendadas pelo GRECO – Grupo de Estados contra a Corrupção, e outras que se revelarem necessárias, para que seja possível uma sociedade mais justa, mais coesa, e mais inclusiva”. Destas medidas, apenas uma pequena parte terá sido adotada até aqui, aponta o comunicado.

Atualizado às 15h11