STE lamenta "erro" de não aumentar salários de técnicos superiores

Maria Helena Rodrigues, presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE)

O Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) lamentou nesta segunda-feira a falta de revisão nos salários dos quadros superiores da função pública, considerando "um erro" que a medida, que estava prevista na proposta de Orçamento para 2022, não tenha avançado até aqui.

"O momento para atualizar remunerações daqueles que são os quadros superiores da Administração Pública, o pessoal mais qualificado, é o momento que há muito devia ter sido. Aproximamo-nos rapidamente do salário mínimo nacional, mesmo para aqueles que têm uma qualificação mais diferenciada, cursos superiores, mestrados, doutoramentos. É um mau sinal que estamos a dar aos nossos jovens: estudar não valerá de nada", defendeu a presidente do STE, Helena Rodrigues, após nova reunião negocial com a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão.

Neste encontro, o governo limitou-se a reiterar o compromisso de atualizar transversalmente salários em linha com a inflação prevista para este ano, além de alinhar a base remuneratória da função pública com o valor daquele que será o novo salário mínimo em 2022 (deverá ficar em 705 euros, sendo ainda discutido amanhã em Concertação Social). Eram compromissos já confirmados na última semana.

"É um erro aquilo que se está a passar. O tempo só aumenta o erro", defendeu Helena Rodrigues, deixando também um apelo aos diversos partidos que se apresentam a eleições a 30 de janeiro. "De nada nos servirá, ouvirmos os diversos partidos políticos irem dizendo que para os trabalhadores com habilitações superiores devem existir remunerações mais altas, que equiparem naquilo que foi o seu esforço em qualificação - e são vários os partidos a dizê-lo -, e depois mantermos tudo igual", disse.

O STE esperava ainda nesta segunda-feira abertura do governo para atualizar o valor do subsídio de refeição, de 4,77 para 5,20 euros diários, o que não se verificou.

A estrutura descarta, porém, a mobilização para greve ou outras formas de luta, no atual quadro político. "Neste momento, não se justifica. O Presidente já convocou e disse quando eram as eleições. Agora, é esperar que venha outro governo", defendeu.